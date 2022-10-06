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Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221006/viza-1821932774.html
Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС
Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС
Туроператоры рассказали, что Германия, Мальта и Словения готовы выдавать шенген только при наличии у заявителя европейской страховки, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:17
2022-10-06T13:17
туризм
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туризм
германия
мальта
словения
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что Германия, Мальта и Словения готовы выдавать шенген только при наличии у заявителя европейской страховки, сообщает АТОР.Из-за санкций власти этих стран хотят быть уверенными, что при необходимости страховая компания покроет расходы на территории Шенгенской зоны.Полис входит в перечень обязательных документов при подаче документов на визу. Без него бумаги не будут приняты к рассмотрению консульским отделом.Туроператоры отмечают, что из-за блокировки за рубежом российских банковских карт значительная часть путешественников бронируют отдых в ЕС через них — отели, авиабилеты, трансфер, экскурсии. Также участники рынка оказывают и визовую поддержку, помогая клиентам предоставить доказательства о цели, маршруте и доходе. Пока турфирмы не могут объяснить, как клиенту получить страховку ЕС. Некоторым деловым визитерам ее делает принимающая сторона, но не путешественникам, рассказали в ассоциации.Представители страховых компаний обещают разобраться в проблеме до конца недели. Впрочем, некоторые из них говорят, что проблема нерешаема. "По действующему законодательству, страховые компании ЕС не имеют права страховать нерезидентов Евросоюза", — указали в одной из организаций.
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новости - туризм, туризм, германия, мальта, словения, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, виза
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Германия, Мальта, Словения, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шенгенская зона, Виза
13:17 06.10.2022
 
Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС

АТОР: при выдаче визы Германия, Мальта и Словения требуют европейскую страховку

© РИА Новости / Илья ПиталевКлиентка в визовом центре Pony Express в Москве после вступления в силу новых правил подачи документов на получение шенгенских виз
Клиентка в визовом центре Pony Express в Москве после вступления в силу новых правил подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что Германия, Мальта и Словения готовы выдавать шенген только при наличии у заявителя европейской страховки, сообщает АТОР.
Из-за санкций власти этих стран хотят быть уверенными, что при необходимости страховая компания покроет расходы на территории Шенгенской зоны.
Полис входит в перечень обязательных документов при подаче документов на визу. Без него бумаги не будут приняты к рассмотрению консульским отделом.
Туроператоры отмечают, что из-за блокировки за рубежом российских банковских карт значительная часть путешественников бронируют отдых в ЕС через них — отели, авиабилеты, трансфер, экскурсии. Также участники рынка оказывают и визовую поддержку, помогая клиентам предоставить доказательства о цели, маршруте и доходе. Пока турфирмы не могут объяснить, как клиенту получить страховку ЕС. Некоторым деловым визитерам ее делает принимающая сторона, но не путешественникам, рассказали в ассоциации.
Представители страховых компаний обещают разобраться в проблеме до конца недели. Впрочем, некоторые из них говорят, что проблема нерешаема. "По действующему законодательству, страховые компании ЕС не имеют права страховать нерезидентов Евросоюза", — указали в одной из организаций.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмГерманияМальтаСловенияЕвросоюзАссоциация туроператоров России (АТОР)Шенгенская зонаВиза
 
 
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