https://ria.ru/20221006/viza-1821932774.html

Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС

Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС - РИА Новости, 06.10.2022

Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС

Туроператоры рассказали, что Германия, Мальта и Словения готовы выдавать шенген только при наличии у заявителя европейской страховки, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:17

2022-10-06T13:17

2022-10-06T13:17

туризм

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туризм

германия

мальта

словения

евросоюз

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что Германия, Мальта и Словения готовы выдавать шенген только при наличии у заявителя европейской страховки, сообщает АТОР.Из-за санкций власти этих стран хотят быть уверенными, что при необходимости страховая компания покроет расходы на территории Шенгенской зоны.Полис входит в перечень обязательных документов при подаче документов на визу. Без него бумаги не будут приняты к рассмотрению консульским отделом.Туроператоры отмечают, что из-за блокировки за рубежом российских банковских карт значительная часть путешественников бронируют отдых в ЕС через них — отели, авиабилеты, трансфер, экскурсии. Также участники рынка оказывают и визовую поддержку, помогая клиентам предоставить доказательства о цели, маршруте и доходе. Пока турфирмы не могут объяснить, как клиенту получить страховку ЕС. Некоторым деловым визитерам ее делает принимающая сторона, но не путешественникам, рассказали в ассоциации.Представители страховых компаний обещают разобраться в проблеме до конца недели. Впрочем, некоторые из них говорят, что проблема нерешаема. "По действующему законодательству, страховые компании ЕС не имеют права страховать нерезидентов Евросоюза", — указали в одной из организаций.

https://ria.ru/20221005/vizy-1821795441.html

германия

мальта

словения

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, германия, мальта, словения, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, виза