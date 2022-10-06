Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС
АТОР: при выдаче визы Германия, Мальта и Словения требуют европейскую страховку
© РИА Новости / Илья ПиталевКлиентка в визовом центре Pony Express в Москве после вступления в силу новых правил подачи документов на получение шенгенских виз
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что Германия, Мальта и Словения готовы выдавать шенген только при наличии у заявителя европейской страховки, сообщает АТОР.
Из-за санкций власти этих стран хотят быть уверенными, что при необходимости страховая компания покроет расходы на территории Шенгенской зоны.
Полис входит в перечень обязательных документов при подаче документов на визу. Без него бумаги не будут приняты к рассмотрению консульским отделом.
Туроператоры отмечают, что из-за блокировки за рубежом российских банковских карт значительная часть путешественников бронируют отдых в ЕС через них — отели, авиабилеты, трансфер, экскурсии. Также участники рынка оказывают и визовую поддержку, помогая клиентам предоставить доказательства о цели, маршруте и доходе. Пока турфирмы не могут объяснить, как клиенту получить страховку ЕС. Некоторым деловым визитерам ее делает принимающая сторона, но не путешественникам, рассказали в ассоциации.
Представители страховых компаний обещают разобраться в проблеме до конца недели. Впрочем, некоторые из них говорят, что проблема нерешаема. "По действующему законодательству, страховые компании ЕС не имеют права страховать нерезидентов Евросоюза", — указали в одной из организаций.