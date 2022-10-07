Рейтинг@Mail.ru
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221007/ogranicheniya-1822136144.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.10.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:03
2022-10-07T09:34
туризм
новости - туризм
россия
анапа
белгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:96:3440:2031_1920x0_80_0_0_9061e94c9d24f58a4bf1a976c03d7e6e.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Такие меры действуют с начала российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html
россия
анапа
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_721fd51316c56187c7d8ecba6b31c2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
09:03 07.10.2022 (обновлено: 09:34 07.10.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлили до 16 октября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Такие меры действуют с начала российской военной операции на Украине.
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
08:49Туризм
Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияАнапаБелгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала