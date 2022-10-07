https://ria.ru/20221007/ogranicheniya-1822136144.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.10.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:03

2022-10-07T09:03

2022-10-07T09:34

туризм

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Такие меры действуют с начала российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)