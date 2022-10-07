https://ria.ru/20221007/ogranicheniya-1822136144.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 07.10.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:03
2022-10-07T09:03
2022-10-07T09:34
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Росавиация продлила ограничения на выполнение полетов в 11 российских аэропортов."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Такие меры действуют с начала российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
09:03 07.10.2022 (обновлено: 09:34 07.10.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлили до 16 октября