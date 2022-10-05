Рейтинг@Mail.ru
На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221005/kuba-1821599600.html
На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами
На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами - РИА Новости, 05.10.2022
На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами
Два самолета из России прибыли на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко впервые после закрытия европейского неба для российских воздушных судов в конце... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:29
2022-10-05T10:29
туризм
новости - туризм
туризм
куба
варадеро
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444063_0:286:2942:1942_1920x0_80_0_0_9cb58dd505f7e281c945bcafdaa7f6b9.jpg
МЕХИКО, 5 окт — РИА Новости. Два самолета из России прибыли на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко впервые после закрытия европейского неба для российских воздушных судов в конце февраля, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.По ее словам, следующие чартерные рейсы ожидаются 14 октября.Согласно данным сервиса Flightradar, новый маршрут на Кубу проходит через Атлантику, Норвежское и Баренцево моря в обход европейских стран.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что государства-участники санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства планируют проводить аресты и задержания лайнеров российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих зарубежным лизингодателям.
https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html
куба
варадеро
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444063_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c89aef1c391aedf4fcba7899f97250f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, куба, варадеро, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Куба, Варадеро, Россия
10:29 05.10.2022
 
На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами

Консул России на Кубе: в страну прилетели первые за семь месяцев чартеры с россиянами

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 окт — РИА Новости. Два самолета из России прибыли на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко впервые после закрытия европейского неба для российских воздушных судов в конце февраля, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.
По ее словам, следующие чартерные рейсы ожидаются 14 октября.
Согласно данным сервиса Flightradar, новый маршрут на Кубу проходит через Атлантику, Норвежское и Баренцево моря в обход европейских стран.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что государства-участники санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства планируют проводить аресты и задержания лайнеров российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих зарубежным лизингодателям.
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00Туризм
На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмКубаВарадероРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала