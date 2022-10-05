https://ria.ru/20221005/kuba-1821599600.html

На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами

На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами - РИА Новости, 05.10.2022

На Кубу впервые за семь месяцев прилетели чартеры с российскими туристами

Два самолета из России прибыли на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко впервые после закрытия европейского неба для российских воздушных судов в конце... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:29

2022-10-05T10:29

2022-10-05T10:29

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МЕХИКО, 5 окт — РИА Новости. Два самолета из России прибыли на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко впервые после закрытия европейского неба для российских воздушных судов в конце февраля, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.По ее словам, следующие чартерные рейсы ожидаются 14 октября.Согласно данным сервиса Flightradar, новый маршрут на Кубу проходит через Атлантику, Норвежское и Баренцево моря в обход европейских стран.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта. Ведомство отмечало, что государства-участники санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства планируют проводить аресты и задержания лайнеров российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих зарубежным лизингодателям.

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, куба, варадеро, россия