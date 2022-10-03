https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы

На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы - РИА Новости, 03.10.2022

На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы

В октябре Россия планирует восстановить прямое авиасообщение с Кубой, чартеры полетят на Варадеро и Кайо-Коко. Остров свободы, по словам туроператоров, может... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:13

туризм

туризм

куба

варадеро

гавана

куда можно лететь

что посмотреть

достопримечательности

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В октябре Россия планирует восстановить прямое авиасообщение с Кубой, чартеры полетят на Варадеро и Кайо-Коко. Остров свободы, по словам туроператоров, может стать одним из самых популярных зимних направлений — там и белоснежные пляжи, и теплое море, и достопримечательности, и развлечения. А еще карты "Мир" обещают принимать. Какой курорт выбрать, что посмотреть и попробовать на Карибах — в материале РИА Новости.Сколько стоитСолнце, Карибское море, ром, сигары, румба, сальса, ретроавтомобили — вот лишь несколько аргументов в пользу отдыха на Кубе. Первый лайнер Nordwind Airlines отправится на карибские курорты в начале октября. Предполагается, что самолет облетит Норвегию, пройдет мимо Исландии, вдоль побережья США и Канады, так что путешествие займет от 14 до 15 часов. Другие российские авиакомпании тоже планируют открыть рейсы на Остров свободы.Недельный отдых на двоих обойдется как минимум в 195 тысяч рублей. Важное дополнение: до конца года Куба собирается начать обслуживать карты "Мир", заявил министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.Кайо-Коко — для любителей пляжаЧтобы получить максимум удовольствия от поездки, нужно правильно выбрать курорт, отмечают эксперты.Кайо-Коко — остров у северного побережья страны с многочисленными гостиницами, работающими по системе "все включено". Это место для поклонников классического отельного отдыха, оттуда мало кто выезжает, говорит живущий на Кубе путешественник и директор турагентства Юрий Куров.Чтобы оказаться в Гаване или посмотреть центральную часть страны, нужно преодолеть более 500 километров. Цена такого путешествия на пару дней может быть сопоставима со стоимостью тура, отмечает он.Варадеро — для активныхЕсли хотите посмотреть Кубу, летите в Варадеро, что всего в 140 километрах от Гаваны, советует Куров.Это самый известный курорт страны, расположенный на севере острова, на побережье Атлантического океана. Там 20 километров белоснежных пляжей.В самом городе тоже есть что посмотреть. Отправляйтесь в построенный в 1942 году парк Хосоне, символом которого стал гигантский кактус El Patriarca. Там можно увидеть тропические растения со всего острова. Стоит погулять по районам, увидеть, как живут кубинцы, зайти в бодегу — государственный магазин, где по талонам продают рис, соль, масло, мясо, говорит гид Юлия Рамос.Еще одна достопримечательность — дом Дюпона, американского миллионера, жившего здесь в начале прошлого века. Там есть свой орган, ресторан, гольф-поле.Другая точка притяжения — вилла Аль Капоне, который столетие назад был главой чикагской мафии. Сейчас в здании ресторан."Обязательно съездите на причал для яхт — крайнюю точку полуострова, где можно вкусно поесть и поиграть в боулинг", — рекомендует Юлия Рамос. Посетите рестораны на площади Оазис и бульваре Варадеро. Там же спа-салоны, магазины, дискотеки. В пятницу сходите в кабаре Continental, где проводят костюмированные шоу.Обязательная программаПосещение Гаваны, основанной испанцами в XVI веке, — обязательная часть программы. Основные достопримечательности расположены в Старом городе, уточняет гид Галия Джумагулбаева.Там и архитектура, и атмосфера — около 900 исторических построек. Не пропустите Музей старинных орудий и Музей-комендатуру Че Гевары в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, Морской музей в крепости Ла-Фуэрса.Осмотрите Капитолий, его здание — копия вашингтонского. Прогуляйтесь по бульвару Прадо и прокатитесь на кабриолете по Малекону, знаменитой пятикилометровой набережной, где сотни гаванцев провожают закат."Вечером идите на маленькую улочку — переулок Парикмахеров, там есть четыре хороших бара", — советует Юрий Куров.Дайвинг — на югеНа юге острова, на побережье Карибского моря, расположен Тринидад — второй после столицы магнит для туристов. Город под защитой ЮНЕСКО. Долгое время он был изолирован от остальной части страны. Там сохранились дома, дворцы, церкви, построенные на рубеже XVIII и XIX веков.Многие туристы едут на юг, где теплее и нет волн, чтобы заняться дайвингом в самой большой бухте южного побережья — заливе Свиней. По дороге встречаются плантации тростника и бананов, пальмы, которых на Кубе более 100 видов, рассказывает Галия Джумагулбаева. Неподалеку крокодиловая ферма и Дом колибри, где на нектар цветущих деревьев слетаются маленькие птички.Чтобы увидеть, как местные жители выращивают и сушат табак для сигар, отправляйтесь в долину Виньялес. Там на небольших фермах владельцы устраивают экскурсии по нехитрому производству.Водопад Эль Ничо — одно из самых посещаемых мест страны — расположен в одноименном парке. С высоты 30 метров летит вода и, ударяясь о скалы, превращается в пену и туман. Рядом смотровые площадки и пещеры.С ветеркомРетроавтомобили — один из символов Кубы. "Их можно арендовать за 30 долларов в час с водителем. Без него никак, поскольку такая машина — кормилица, — объясняет Юрий Куров. — Покатайтесь на кабриолете на закате, чтобы не обгореть, или рано утром, когда все еще спят".Посетите небольшие кафе и клубы, лучше с местными. Они знают, где качественные напитки и приятная обстановка, советует путешественник. Еще на острове стоит научиться танцевать сальсу и румбу — кубинцы отлично двигаются.На память об острове большинство туристов приобретает ром, сигары и кофе. Покупать их лучше в госмагазинах, тем более что цены почти везде одинаковые, говорит гид Мария Альварес. Вывозить разрешается два литра крепких напитков и 50 сигар. А еще стоит посетить в Гаване большой сувенирный рынок — там тоже можно купить подарки.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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