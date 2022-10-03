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На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы - РИА Новости, 03.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html
На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы
На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы - РИА Новости, 03.10.2022
На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы
В октябре Россия планирует восстановить прямое авиасообщение с Кубой, чартеры полетят на Варадеро и Кайо-Коко. Остров свободы, по словам туроператоров, может... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:00
2022-10-03T08:13
туризм
туризм
куба
варадеро
гавана
куда можно лететь
что посмотреть
достопримечательности
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В октябре Россия планирует восстановить прямое авиасообщение с Кубой, чартеры полетят на Варадеро и Кайо-Коко. Остров свободы, по словам туроператоров, может стать одним из самых популярных зимних направлений — там и белоснежные пляжи, и теплое море, и достопримечательности, и развлечения. А еще карты "Мир" обещают принимать. Какой курорт выбрать, что посмотреть и попробовать на Карибах — в материале РИА Новости.Сколько стоитСолнце, Карибское море, ром, сигары, румба, сальса, ретроавтомобили — вот лишь несколько аргументов в пользу отдыха на Кубе. Первый лайнер Nordwind Airlines отправится на карибские курорты в начале октября. Предполагается, что самолет облетит Норвегию, пройдет мимо Исландии, вдоль побережья США и Канады, так что путешествие займет от 14 до 15 часов. Другие российские авиакомпании тоже планируют открыть рейсы на Остров свободы.Недельный отдых на двоих обойдется как минимум в 195 тысяч рублей. Важное дополнение: до конца года Куба собирается начать обслуживать карты "Мир", заявил министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.Кайо-Коко — для любителей пляжаЧтобы получить максимум удовольствия от поездки, нужно правильно выбрать курорт, отмечают эксперты.Кайо-Коко — остров у северного побережья страны с многочисленными гостиницами, работающими по системе "все включено". Это место для поклонников классического отельного отдыха, оттуда мало кто выезжает, говорит живущий на Кубе путешественник и директор турагентства Юрий Куров.Чтобы оказаться в Гаване или посмотреть центральную часть страны, нужно преодолеть более 500 километров. Цена такого путешествия на пару дней может быть сопоставима со стоимостью тура, отмечает он.Варадеро — для активныхЕсли хотите посмотреть Кубу, летите в Варадеро, что всего в 140 километрах от Гаваны, советует Куров.Это самый известный курорт страны, расположенный на севере острова, на побережье Атлантического океана. Там 20 километров белоснежных пляжей.В самом городе тоже есть что посмотреть. Отправляйтесь в построенный в 1942 году парк Хосоне, символом которого стал гигантский кактус El Patriarca. Там можно увидеть тропические растения со всего острова. Стоит погулять по районам, увидеть, как живут кубинцы, зайти в бодегу — государственный магазин, где по талонам продают рис, соль, масло, мясо, говорит гид Юлия Рамос.Еще одна достопримечательность — дом Дюпона, американского миллионера, жившего здесь в начале прошлого века. Там есть свой орган, ресторан, гольф-поле.Другая точка притяжения — вилла Аль Капоне, который столетие назад был главой чикагской мафии. Сейчас в здании ресторан."Обязательно съездите на причал для яхт — крайнюю точку полуострова, где можно вкусно поесть и поиграть в боулинг", — рекомендует Юлия Рамос. Посетите рестораны на площади Оазис и бульваре Варадеро. Там же спа-салоны, магазины, дискотеки. В пятницу сходите в кабаре Continental, где проводят костюмированные шоу.Обязательная программаПосещение Гаваны, основанной испанцами в XVI веке, — обязательная часть программы. Основные достопримечательности расположены в Старом городе, уточняет гид Галия Джумагулбаева.Там и архитектура, и атмосфера — около 900 исторических построек. Не пропустите Музей старинных орудий и Музей-комендатуру Че Гевары в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, Морской музей в крепости Ла-Фуэрса.Осмотрите Капитолий, его здание — копия вашингтонского. Прогуляйтесь по бульвару Прадо и прокатитесь на кабриолете по Малекону, знаменитой пятикилометровой набережной, где сотни гаванцев провожают закат."Вечером идите на маленькую улочку — переулок Парикмахеров, там есть четыре хороших бара", — советует Юрий Куров.Дайвинг — на югеНа юге острова, на побережье Карибского моря, расположен Тринидад — второй после столицы магнит для туристов. Город под защитой ЮНЕСКО. Долгое время он был изолирован от остальной части страны. Там сохранились дома, дворцы, церкви, построенные на рубеже XVIII и XIX веков.Многие туристы едут на юг, где теплее и нет волн, чтобы заняться дайвингом в самой большой бухте южного побережья — заливе Свиней. По дороге встречаются плантации тростника и бананов, пальмы, которых на Кубе более 100 видов, рассказывает Галия Джумагулбаева. Неподалеку крокодиловая ферма и Дом колибри, где на нектар цветущих деревьев слетаются маленькие птички.Чтобы увидеть, как местные жители выращивают и сушат табак для сигар, отправляйтесь в долину Виньялес. Там на небольших фермах владельцы устраивают экскурсии по нехитрому производству.Водопад Эль Ничо — одно из самых посещаемых мест страны — расположен в одноименном парке. С высоты 30 метров летит вода и, ударяясь о скалы, превращается в пену и туман. Рядом смотровые площадки и пещеры.С ветеркомРетроавтомобили — один из символов Кубы. "Их можно арендовать за 30 долларов в час с водителем. Без него никак, поскольку такая машина — кормилица, — объясняет Юрий Куров. — Покатайтесь на кабриолете на закате, чтобы не обгореть, или рано утром, когда все еще спят".Посетите небольшие кафе и клубы, лучше с местными. Они знают, где качественные напитки и приятная обстановка, советует путешественник. Еще на острове стоит научиться танцевать сальсу и румбу — кубинцы отлично двигаются.На память об острове большинство туристов приобретает ром, сигары и кофе. Покупать их лучше в госмагазинах, тем более что цены почти везде одинаковые, говорит гид Мария Альварес. Вывозить разрешается два литра крепких напитков и 50 сигар. А еще стоит посетить в Гаване большой сувенирный рынок — там тоже можно купить подарки.
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html
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Мария Селиванова
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туризм, куба, варадеро, гавана, куда можно лететь, что посмотреть , достопримечательности, маршруты - туризм, nordwind airlines, отдых на море, карибское море
Туризм, Туризм, Куба, Варадеро, Гавана, куда можно лететь, что посмотреть , Достопримечательности, Маршруты - Туризм, Nordwind Airlines, Отдых на море, Карибское море
08:00 03.10.2022 (обновлено: 08:13 03.10.2022)
 

На Кубу снова можно лететь прямым рейсом. Правила отдыха на Острове свободы

© Depositphotos / duha127Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Depositphotos / duha127
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В октябре Россия планирует восстановить прямое авиасообщение с Кубой, чартеры полетят на Варадеро и Кайо-Коко. Остров свободы, по словам туроператоров, может стать одним из самых популярных зимних направлений — там и белоснежные пляжи, и теплое море, и достопримечательности, и развлечения. А еще карты "Мир" обещают принимать. Какой курорт выбрать, что посмотреть и попробовать на Карибах — в материале РИА Новости.

Сколько стоит

Солнце, Карибское море, ром, сигары, румба, сальса, ретроавтомобили — вот лишь несколько аргументов в пользу отдыха на Кубе. Первый лайнер Nordwind Airlines отправится на карибские курорты в начале октября.
Предполагается, что самолет облетит Норвегию, пройдет мимо Исландии, вдоль побережья США и Канады, так что путешествие займет от 14 до 15 часов. Другие российские авиакомпании тоже планируют открыть рейсы на Остров свободы.
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Недельный отдых на двоих обойдется как минимум в 195 тысяч рублей. Важное дополнение: до конца года Куба собирается начать обслуживать карты "Мир", заявил министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.
© Фото : Unsplash / Juan RojasОстров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Unsplash / Juan Rojas
Остров Кайо-Коко, Куба

Кайо-Коко — для любителей пляжа

Чтобы получить максимум удовольствия от поездки, нужно правильно выбрать курорт, отмечают эксперты.
Кайо-Коко — остров у северного побережья страны с многочисленными гостиницами, работающими по системе "все включено". Это место для поклонников классического отельного отдыха, оттуда мало кто выезжает, говорит живущий на Кубе путешественник и директор турагентства Юрий Куров.
Чтобы оказаться в Гаване или посмотреть центральную часть страны, нужно преодолеть более 500 километров. Цена такого путешествия на пару дней может быть сопоставима со стоимостью тура, отмечает он.

Варадеро — для активных

Если хотите посмотреть Кубу, летите в Варадеро, что всего в 140 километрах от Гаваны, советует Куров.
© AP Photo / Ismael FranciscoТуристы на пляже в Варадеро
Туристы на пляже в Варадеро - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Ismael Francisco
Туристы на пляже в Варадеро
Это самый известный курорт страны, расположенный на севере острова, на побережье Атлантического океана. Там 20 километров белоснежных пляжей.
В самом городе тоже есть что посмотреть. Отправляйтесь в построенный в 1942 году парк Хосоне, символом которого стал гигантский кактус El Patriarca. Там можно увидеть тропические растения со всего острова.
Стоит погулять по районам, увидеть, как живут кубинцы, зайти в бодегу — государственный магазин, где по талонам продают рис, соль, масло, мясо, говорит гид Юлия Рамос.
Еще одна достопримечательность — дом Дюпона, американского миллионера, жившего здесь в начале прошлого века. Там есть свой орган, ресторан, гольф-поле.
© AFP 2022 / Yamil LageДети идут на пляж в Варадеро, Куба
Дети идут на пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / Yamil Lage
Дети идут на пляж в Варадеро, Куба
Другая точка притяжения — вилла Аль Капоне, который столетие назад был главой чикагской мафии. Сейчас в здании ресторан.
"Обязательно съездите на причал для яхт — крайнюю точку полуострова, где можно вкусно поесть и поиграть в боулинг", — рекомендует Юлия Рамос. Посетите рестораны на площади Оазис и бульваре Варадеро. Там же спа-салоны, магазины, дискотеки. В пятницу сходите в кабаре Continental, где проводят костюмированные шоу.

Обязательная программа

Посещение Гаваны, основанной испанцами в XVI веке, — обязательная часть программы. Основные достопримечательности расположены в Старом городе, уточняет гид Галия Джумагулбаева.
© Depositphotos / duha127Женщина на улице Старого города в Гаване, Куба
Женщина на улице Старого города в Гаване, Куба
1 из 3
Женщина на улице Старого города в Гаване, Куба
© Depositphotos / duha127
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы фотографируются в Гаване, Куба
Туристы фотографируются в Гаване, Куба
2 из 3
Туристы фотографируются в Гаване, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанк

Кубинцы на улице в районе Старая Гавана

Кубинцы на улице в районе Старая Гавана
3 из 3

Кубинцы на улице в районе Старая Гавана

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Женщина на улице Старого города в Гаване, Куба
© Depositphotos / duha127
2 из 3
Туристы фотографируются в Гаване, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
3 из 3

Кубинцы на улице в районе Старая Гавана

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Там и архитектура, и атмосфера — около 900 исторических построек. Не пропустите Музей старинных орудий и Музей-комендатуру Че Гевары в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, Морской музей в крепости Ла-Фуэрса.
Осмотрите Капитолий, его здание — копия вашингтонского. Прогуляйтесь по бульвару Прадо и прокатитесь на кабриолете по Малекону, знаменитой пятикилометровой набережной, где сотни гаванцев провожают закат.
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
"Вечером идите на маленькую улочку — переулок Парикмахеров, там есть четыре хороших бара", — советует Юрий Куров.

Дайвинг — на юге

На юге острова, на побережье Карибского моря, расположен Тринидад — второй после столицы магнит для туристов. Город под защитой ЮНЕСКО. Долгое время он был изолирован от остальной части страны. Там сохранились дома, дворцы, церкви, построенные на рубеже XVIII и XIX веков.
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТринидад, Куба
Тринидад, Куба
1 из 3
Тринидад, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаГлавная площадь Тринидада, Куба
Главная площадь Тринидада, Куба
2 из 3
Главная площадь Тринидада, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТринидад, Куба
Тринидад, Куба
3 из 3
Тринидад, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
1 из 3
Тринидад, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
2 из 3
Главная площадь Тринидада, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
3 из 3
Тринидад, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Многие туристы едут на юг, где теплее и нет волн, чтобы заняться дайвингом в самой большой бухте южного побережья — заливе Свиней. По дороге встречаются плантации тростника и бананов, пальмы, которых на Кубе более 100 видов, рассказывает Галия Джумагулбаева. Неподалеку крокодиловая ферма и Дом колибри, где на нектар цветущих деревьев слетаются маленькие птички.
Чтобы увидеть, как местные жители выращивают и сушат табак для сигар, отправляйтесь в долину Виньялес. Там на небольших фермах владельцы устраивают экскурсии по нехитрому производству.
© Depositphotos / ToniflapВодопад Эль Ничо
Водопад Эль Ничо - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Depositphotos / Toniflap
Водопад Эль Ничо
Водопад Эль Ничо — одно из самых посещаемых мест страны — расположен в одноименном парке. С высоты 30 метров летит вода и, ударяясь о скалы, превращается в пену и туман. Рядом смотровые площадки и пещеры.

С ветерком

Ретроавтомобили — один из символов Кубы. "Их можно арендовать за 30 долларов в час с водителем. Без него никак, поскольку такая машина — кормилица, — объясняет Юрий Куров. — Покатайтесь на кабриолете на закате, чтобы не обгореть, или рано утром, когда все еще спят".
© AP Photo / Desmond BoylanТуристы катаются на классических американских кабриолетах в Гаване, Куба
Туристы катаются на классических американских кабриолетах в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Desmond Boylan
Туристы катаются на классических американских кабриолетах в Гаване, Куба
Посетите небольшие кафе и клубы, лучше с местными. Они знают, где качественные напитки и приятная обстановка, советует путешественник.
Еще на острове стоит научиться танцевать сальсу и румбу — кубинцы отлично двигаются.
© AFP 2022 / Yamil Lage

Бармен готовит коктейль "Дайкири" во время конкурса в баре, Гавана

Бармен готовит коктейли Дайкири во время конкурса в баре в Гаване
1 из 6

Бармен готовит коктейль "Дайкири" во время конкурса в баре, Гавана

© AFP 2022 / Yamil Lage
© AFP 2022 / Yamil LageДиджеи во время презентации в баре в Гаване
Диджеи во время презентации в баре в Гаване
2 из 6
Диджеи во время презентации в баре в Гаване
© AFP 2022 / Yamil Lage
© Фото : Unsplash / Alexander KunzeКуба
Куба
3 из 6
Куба
© Фото : Unsplash / Alexander Kunze
© AFP 2022 / Yamil LageТуристический автомобиль в Варадеро, Куба
Туристический автомобиль в Варадеро, Куба
4 из 6
Туристический автомобиль в Варадеро, Куба
© AFP 2022 / Yamil Lage
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Граффити с портретом Че Гевары на улице Варадеро, Куба

Граффити с Че Гевара на улице Варадеро, Куба
5 из 6

Граффити с портретом Че Гевары на улице Варадеро, Куба

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПодарочные открытки, Гавана, Куба
Подарочные открытки, Гавана, Куба
6 из 6
Подарочные открытки, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
1 из 6

Бармен готовит коктейль "Дайкири" во время конкурса в баре, Гавана

© AFP 2022 / Yamil Lage
2 из 6
Диджеи во время презентации в баре в Гаване
© AFP 2022 / Yamil Lage
3 из 6
Куба
© Фото : Unsplash / Alexander Kunze
4 из 6
Туристический автомобиль в Варадеро, Куба
© AFP 2022 / Yamil Lage
5 из 6

Граффити с портретом Че Гевары на улице Варадеро, Куба

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
6 из 6
Подарочные открытки, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
На память об острове большинство туристов приобретает ром, сигары и кофе. Покупать их лучше в госмагазинах, тем более что цены почти везде одинаковые, говорит гид Мария Альварес.
Вывозить разрешается два литра крепких напитков и 50 сигар. А еще стоит посетить в Гаване большой сувенирный рынок — там тоже можно купить подарки.
Музыканты в уличном кафе Гаваны - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа 2021, 08:00Туризм
Горячая кубинская кухня. Сальса, дайкири и ром рекой
 
ТуризмТуризмКубаВарадероГаванакуда можно лететьчто посмотретьДостопримечательностиМаршруты - ТуризмNordwind AirlinesОтдых на мореКарибское море
 
 
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