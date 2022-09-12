https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html

Российские туристы смогут отправиться прямыми рейсами на Кубу и в Венесуэлу

Российские туристы смогут отправиться прямыми рейсами на Кубу и в Венесуэлу - РИА Новости, 12.09.2022

Российские туристы смогут отправиться прямыми рейсами на Кубу и в Венесуэлу

С 1 октября российские туристы смогут отправиться на Кубу и венесуэльский остров Маргарита прямыми рейсами, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:10

2022-09-12T15:10

2022-09-12T15:10

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ассоциация туроператоров россии (атор)

nordwind airlines

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. С 1 октября российские туристы смогут отправиться на Кубу и венесуэльский остров Маргарита прямыми рейсами, сообщает АТОР.Nordwind Airlines уже получила все необходимые разрешения на прием и обслуживание самолетов в этих странах. Лайнеры будут облетать Норвегию, их путь пройдет мимо Исландии, а затем вдоль побережья США и Канады.Рейсы в Венесуэлу запланированы на среду и субботу, с 31 октября — дополнительно в понедельник и пятницу. Время в пути — 15 часов. Минимальная стоимость недельного тура на двоих — 182 тысячи рублей.Отправиться в Варадеро на Кубе можно будет по вторникам, четвергам и субботам, а с 30 октября — еще и по воскресеньям. Дорога займет 14 часов. За недельный тур путешественники заплатят сумму от 195 тысяч рублей на двоих.Перелет на кубинский Кайо-Коко откроется со 2 октября. Частота полетов — до трех в неделю. В воздухе туристы проведут 14,5 часа, а путевка на двоих будет стоить от 195 тысяч рублей за семь ночей.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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