https://ria.ru/20220913/aviakompaniya-1816426275.html

Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу

Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу - РИА Новости, 13.09.2022

Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу

Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время, сообщается на сайте Росавиации со ссылкой на главу ведомства... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:16

2022-09-13T12:16

2022-09-13T12:16

куба

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

экономика

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новости - туризм

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время, сообщается на сайте Росавиации со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.В понедельник министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранд в рамках рабочего визита в РФ встретился с главой Росавиации. Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья, а также представители МИД России, Росавиации и министерства туризма Кубы."Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма. Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний. Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнеров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время", - говорится в сообщении.Министр туризма Кубы приветствовал решение о возобновлении полетов и сообщил, что для российских авиакомпаний и туристов на Кубе имеется все условия для комфортного и безопасного пребывания. По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее возобновление авиасообщения и увеличение полетов между двумя странами в дальнейшем, отмечает Росавиация.

https://ria.ru/20220910/moskva-1815907316.html

https://ria.ru/20220912/s7-1816132886.html

куба

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

куба, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика, новости - туризм