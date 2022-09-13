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Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220913/aviakompaniya-1816426275.html
Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу
Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу - РИА Новости, 13.09.2022
Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу
Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время, сообщается на сайте Росавиации со ссылкой на главу ведомства... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:16
2022-09-13T12:16
куба
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время, сообщается на сайте Росавиации со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.В понедельник министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранд в рамках рабочего визита в РФ встретился с главой Росавиации. Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья, а также представители МИД России, Росавиации и министерства туризма Кубы."Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма. Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний. Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнеров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время", - говорится в сообщении.Министр туризма Кубы приветствовал решение о возобновлении полетов и сообщил, что для российских авиакомпаний и туристов на Кубе имеется все условия для комфортного и безопасного пребывания. По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее возобновление авиасообщения и увеличение полетов между двумя странами в дальнейшем, отмечает Росавиация.
https://ria.ru/20220910/moskva-1815907316.html
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куба, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика, новости - туризм
Куба, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
12:16 13.09.2022
 
Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу

Росавиация: несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время, сообщается на сайте Росавиации со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.
В понедельник министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранд в рамках рабочего визита в РФ встретился с главой Росавиации. Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья, а также представители МИД России, Росавиации и министерства туризма Кубы.
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"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма. Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний. Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнеров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Министр туризма Кубы приветствовал решение о возобновлении полетов и сообщил, что для российских авиакомпаний и туристов на Кубе имеется все условия для комфортного и безопасного пребывания. По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее возобновление авиасообщения и увеличение полетов между двумя странами в дальнейшем, отмечает Росавиация.
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