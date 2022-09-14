https://ria.ru/20220914/mir-1816845364.html

На Кубе до конца года начнут принимать карты "Мир"

На Кубе до конца года начнут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 14.09.2022

На Кубе до конца года начнут принимать карты "Мир"

Принимать карты платежной системы "Мир" на Кубе начнут до конца текущего года, сообщил в ходе международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ министр туризма... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:49

2022-09-14T20:49

2022-09-14T20:49

туризм

технологии

дмитрий чернышенко

куба

турция

экспоцентр

туризм

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Принимать карты платежной системы "Мир" на Кубе начнут до конца текущего года, сообщил в ходе международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде."Российские клиенты смогут использовать свою карту "Мир" на Кубе, мы реализуем это до конца года", — заявил Гарсия Гранде, представляя в московском Экспоцентре туристическую кампанию "Уникальная Куба".По словам министра, до начала использования карт российской системы "Мир" на острове остается один шаг - перепрограммировать терминалы оплаты, работы по этому контракту должны быть завершены в октябре.В настоящий момент российские туристы могут использовать карту системы "Мир" для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на недавнем ВЭФ рассказал, что работа по внедрению системы "Мир" идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также в Китае.

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технологии, дмитрий чернышенко, куба, турция, экспоцентр, туризм, новости - туризм