https://ria.ru/20220915/kalendar-1817075513.html
Производственный календарь: выходные и праздники в октябре 2022 в России
Выходные и праздничные дни в октябре 2022 в России по производственному календарю
Производственный календарь: выходные и праздники в октябре 2022 в России
В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:40
2022-09-15T18:40
2022-09-15T18:41
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отдых
работа
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько официальных рабочих дней в октябре 2022 года — подробнее в материале РИА Новости.Как отдыхаем в октябре 2022Выходные и другие нерабочие дни в России определены статьей 112 Трудового кодекса. Государственных праздников в октябре нет. Однако в этом месяце достаточно других знаменательных дней, например, 1 октября — День пожилого человека, а 5 числа традиционно отмечается День учителя.Выходные дниВ октябре 10 официальных выходных, которые выпадают на следующие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.Длительных каникул, как, например, в мае и январе, не предвидится.Производственный календарь октября 2022Сколько рабочих днейВ октябре 2022 года 31 календарный день, из которых рабочих дней - 21.Норма рабочего времени в октябреОфициальным производственным календарем предусмотрены следующие нормы рабочего времени:Государственных праздников нет, поэтому сокращенных рабочих дней не будет.Когда выгодно взять отпуск в октябреБрать отпуск в октябре довольно выгодно: чем больше будет пропущено рабочих дней, тем значительнее сумма, уплаченная в счет отпуска. Поэтому сотрудник не потеряет в деньгах.Иногда ошибочно считают, что в связи с отпуском остается только половина оклада. Сумма заработной платы в том месяце, когда был взят отпуск, считается следующим образом: ставка одного рабочего дня умножается на количество рабочих дней, которые сотрудник отработал фактически, вернувшись из отпуска. Поэтому чем больше отработанных дней, тем большую зарплату получит сотрудник.Чтобы потерять в деньгах минимально, лучше всего брать отпуск с пятницы или четверга, а не с понедельника. Таким образом отпускных получится больше, ведь они рассчитываются исходя из количества календарных дней.Если дополнительный отпуск важнее, чем минимальная потеря в заработной плате, то выгодно продлевать отпуск за счет государственных праздников, которые официально считаются выходными. Но в октябре таких праздников нет, так что можно дождаться ноября, когда 4 числа отмечается День народного единства.Оксана Прокшина, эксперт государственной службы и кадров, рекомендует брать отпуск в том месяце, в котором нет государственных праздников: “Заработная плата рассчитывается исходя из рабочих дней. Рассмотрим пример пятидневной рабочей недели.Если сотрудник заболел в государственный праздник, то оплата за больничный лист по нетрудоспособности будет добавлена к заработной плате за месяц. То же самое касается и отпускных дней.Поэтому если пойти в отпуск в январе или мае, когда праздничных дней от 3 до 7, то количество отпускных в денежном эквиваленте получится меньше всего. Таким образом, октябрь является выгодным месяцем, чтобы отправиться на отдых”.
https://ria.ru/20220828/otpusk-1812647359.html
https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html
https://ria.ru/20220901/otpusk-1813406121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, отдых, работа
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько официальных рабочих дней в октябре 2022 года — подробнее в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в октябре 2022
Выходные и другие нерабочие дни в России
определены статьей 112
Трудового кодекса. Государственных праздников в октябре нет. Однако в этом месяце достаточно других знаменательных дней, например, 1 октября — День пожилого человека, а 5 числа традиционно отмечается День учителя
.
В октябре 10 официальных выходных, которые выпадают на следующие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Длительных каникул, как, например, в мае и январе, не предвидится.
Производственный календарь октября 2022
В октябре 2022 года 31 календарный день, из которых рабочих дней - 21.
Норма рабочего времени в октябре
Официальным производственным календарем предусмотрены следующие нормы рабочего времени:
—При 40-часовой рабочей неделе — 168 часов в месяце (при 8-часовом рабочем дне).
—При 36-часовой — 151,2 часа (рабочий день длится 7,2 часа).
—При 24-часовой — 100,8 часа (рабочий день составляет 4,8 часа).
Государственных праздников нет, поэтому сокращенных рабочих дней не будет.
Когда выгодно взять отпуск в октябре
Брать отпуск в октябре довольно выгодно: чем больше будет пропущено рабочих дней, тем значительнее сумма, уплаченная в счет отпуска. Поэтому сотрудник не потеряет в деньгах.
Иногда ошибочно считают, что в связи с отпуском остается только половина оклада. Сумма заработной платы
в том месяце, когда был взят отпуск, считается следующим образом: ставка одного рабочего дня умножается на количество рабочих дней, которые сотрудник отработал фактически, вернувшись из отпуска. Поэтому чем больше отработанных дней, тем большую зарплату получит сотрудник.
Чтобы потерять в деньгах минимально, лучше всего брать отпуск с пятницы или четверга, а не с понедельника. Таким образом отпускных получится больше, ведь они рассчитываются исходя из количества календарных дней.
Если дополнительный отпуск важнее, чем минимальная потеря в заработной плате, то выгодно продлевать отпуск за счет государственных праздников, которые официально считаются выходными. Но в октябре таких праздников нет, так что можно дождаться ноября, когда 4 числа отмечается День народного единства.
Оксана Прокшина, эксперт государственной службы и кадров, рекомендует брать отпуск в том месяце, в котором нет государственных праздников: “Заработная плата рассчитывается исходя из рабочих дней. Рассмотрим пример пятидневной рабочей недели.
Если сотрудник заболел в государственный праздник, то оплата за больничный лист по нетрудоспособности будет добавлена к заработной плате за месяц. То же самое касается и отпускных дней.
Поэтому если пойти в отпуск
в январе или мае, когда праздничных дней от 3 до 7, то количество отпускных в денежном эквиваленте получится меньше всего. Таким образом, октябрь является выгодным месяцем, чтобы отправиться на отдых”.