https://ria.ru/20220915/kalendar-1817075513.html

Производственный календарь: выходные и праздники в октябре 2022 в России

Выходные и праздничные дни в октябре 2022 в России по производственному календарю

Производственный календарь: выходные и праздники в октябре 2022 в России

В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:40

2022-09-15T18:40

2022-09-15T18:41

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отдых

работа

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько официальных рабочих дней в октябре 2022 года — подробнее в материале РИА Новости.Как отдыхаем в октябре 2022Выходные и другие нерабочие дни в России определены статьей 112 Трудового кодекса. Государственных праздников в октябре нет. Однако в этом месяце достаточно других знаменательных дней, например, 1 октября — День пожилого человека, а 5 числа традиционно отмечается День учителя.Выходные дниВ октябре 10 официальных выходных, которые выпадают на следующие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.Длительных каникул, как, например, в мае и январе, не предвидится.Производственный календарь октября 2022Сколько рабочих днейВ октябре 2022 года 31 календарный день, из которых рабочих дней - 21.Норма рабочего времени в октябреОфициальным производственным календарем предусмотрены следующие нормы рабочего времени:Государственных праздников нет, поэтому сокращенных рабочих дней не будет.Когда выгодно взять отпуск в октябреБрать отпуск в октябре довольно выгодно: чем больше будет пропущено рабочих дней, тем значительнее сумма, уплаченная в счет отпуска. Поэтому сотрудник не потеряет в деньгах.Иногда ошибочно считают, что в связи с отпуском остается только половина оклада. Сумма заработной платы в том месяце, когда был взят отпуск, считается следующим образом: ставка одного рабочего дня умножается на количество рабочих дней, которые сотрудник отработал фактически, вернувшись из отпуска. Поэтому чем больше отработанных дней, тем большую зарплату получит сотрудник.Чтобы потерять в деньгах минимально, лучше всего брать отпуск с пятницы или четверга, а не с понедельника. Таким образом отпускных получится больше, ведь они рассчитываются исходя из количества календарных дней.Если дополнительный отпуск важнее, чем минимальная потеря в заработной плате, то выгодно продлевать отпуск за счет государственных праздников, которые официально считаются выходными. Но в октябре таких праздников нет, так что можно дождаться ноября, когда 4 числа отмечается День народного единства.Оксана Прокшина, эксперт государственной службы и кадров, рекомендует брать отпуск в том месяце, в котором нет государственных праздников: “Заработная плата рассчитывается исходя из рабочих дней. Рассмотрим пример пятидневной рабочей недели.Если сотрудник заболел в государственный праздник, то оплата за больничный лист по нетрудоспособности будет добавлена к заработной плате за месяц. То же самое касается и отпускных дней.Поэтому если пойти в отпуск в январе или мае, когда праздничных дней от 3 до 7, то количество отпускных в денежном эквиваленте получится меньше всего. Таким образом, октябрь является выгодным месяцем, чтобы отправиться на отдых”.

https://ria.ru/20220828/otpusk-1812647359.html

https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html

https://ria.ru/20220901/otpusk-1813406121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, отдых, работа