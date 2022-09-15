Как отдыхаем в октябре 2022 года

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько официальных рабочих дней в октябре 2022 года — подробнее в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в октябре 2022
Выходные и другие нерабочие дни в России определены статьей 112 Трудового кодекса. Государственных праздников в октябре нет. Однако в этом месяце достаточно других знаменательных дней, например, 1 октября — День пожилого человека, а 5 числа традиционно отмечается День учителя.
Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск
28 августа 2022, 03:18
Выходные дни
В октябре 10 официальных выходных, которые выпадают на следующие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Длительных каникул, как, например, в мае и январе, не предвидится.
Производственный календарь октября 2022
Сколько рабочих дней
В октябре 2022 года 31 календарный день, из которых рабочих дней - 21.
© ИнфографикаКалендарь на 2022 год. Октябрь
© Инфографика
Календарь на 2022 год. Октябрь
Норма рабочего времени в октябре
Официальным производственным календарем предусмотрены следующие нормы рабочего времени:
- При 40-часовой рабочей неделе — 168 часов в месяце (при 8-часовом рабочем дне).
- При 36-часовой — 151,2 часа (рабочий день длится 7,2 часа).
- При 24-часовой — 100,8 часа (рабочий день составляет 4,8 часа).
Государственных праздников нет, поэтому сокращенных рабочих дней не будет.
Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат
6 июня 2024, 12:31
Когда выгодно взять отпуск в октябре
Брать отпуск в октябре довольно выгодно: чем больше будет пропущено рабочих дней, тем значительнее сумма, уплаченная в счет отпуска. Поэтому сотрудник не потеряет в деньгах.
Иногда ошибочно считают, что в связи с отпуском остается только половина оклада. Сумма заработной платы в том месяце, когда был взят отпуск, считается следующим образом: ставка одного рабочего дня умножается на количество рабочих дней, которые сотрудник отработал фактически, вернувшись из отпуска. Поэтому чем больше отработанных дней, тем большую зарплату получит сотрудник.
Эксперты рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году
1 сентября 2022, 05:45
Чтобы потерять в деньгах минимально, лучше всего брать отпуск с пятницы или четверга, а не с понедельника. Таким образом отпускных получится больше, ведь они рассчитываются исходя из количества календарных дней.
Если дополнительный отпуск важнее, чем минимальная потеря в заработной плате, то выгодно продлевать отпуск за счет государственных праздников, которые официально считаются выходными. Но в октябре таких праздников нет, так что можно дождаться ноября, когда 4 числа отмечается День народного единства.
Оксана Прокшина, эксперт государственной службы и кадров, рекомендует брать отпуск в том месяце, в котором нет государственных праздников: “Заработная плата рассчитывается исходя из рабочих дней. Рассмотрим пример пятидневной рабочей недели.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой гуляет в Коломенском парке в Москве
Женщина с собакой гуляет в Коломенском парке в Москве
Если сотрудник заболел в государственный праздник, то оплата за больничный лист по нетрудоспособности будет добавлена к заработной плате за месяц. То же самое касается и отпускных дней.
Поэтому если пойти в отпуск в январе или мае, когда праздничных дней от 3 до 7, то количество отпускных в денежном эквиваленте получится меньше всего. Таким образом, октябрь является выгодным месяцем, чтобы отправиться на отдых”.
Инфографика