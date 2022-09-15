Рейтинг@Mail.ru
Выходные и праздничные дни в октябре 2022 в России по производственному календарю
18:40 15.09.2022 (обновлено: 23:49 21.10.2025)
Как отдыхаем в октябре 2022 года
Выходные и праздничные дни в октябре 2022 в России по производственному календарю
Как отдыхаем в октябре 2022 года
В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько... РИА Новости, 21.10.2025
россия, работа
Россия, Работа
Как отдыхаем в октябре 2022 года

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В октябре россияне будут отдыхать только в традиционные выходные, праздничных дней не предвидится. В производственном календаре России указывается, сколько официальных рабочих дней в октябре 2022 года — подробнее в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в октябре 2022

Выходные и другие нерабочие дни в России определены статьей 112 Трудового кодекса. Государственных праздников в октябре нет. Однако в этом месяце достаточно других знаменательных дней, например, 1 октября — День пожилого человека, а 5 числа традиционно отмечается День учителя.
Выходные дни

В октябре 10 официальных выходных, которые выпадают на следующие числа: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Длительных каникул, как, например, в мае и январе, не предвидится.

Производственный календарь октября 2022

Сколько рабочих дней

В октябре 2022 года 31 календарный день, из которых рабочих дней - 21.
Норма рабочего времени в октябре

Официальным производственным календарем предусмотрены следующие нормы рабочего времени:
  • При 40-часовой рабочей неделе — 168 часов в месяце (при 8-часовом рабочем дне).
  • При 36-часовой — 151,2 часа (рабочий день длится 7,2 часа).
  • При 24-часовой — 100,8 часа (рабочий день составляет 4,8 часа).
Государственных праздников нет, поэтому сокращенных рабочих дней не будет.
Когда выгодно взять отпуск в октябре

Брать отпуск в октябре довольно выгодно: чем больше будет пропущено рабочих дней, тем значительнее сумма, уплаченная в счет отпуска. Поэтому сотрудник не потеряет в деньгах.
Иногда ошибочно считают, что в связи с отпуском остается только половина оклада. Сумма заработной платы в том месяце, когда был взят отпуск, считается следующим образом: ставка одного рабочего дня умножается на количество рабочих дней, которые сотрудник отработал фактически, вернувшись из отпуска. Поэтому чем больше отработанных дней, тем большую зарплату получит сотрудник.
Чтобы потерять в деньгах минимально, лучше всего брать отпуск с пятницы или четверга, а не с понедельника. Таким образом отпускных получится больше, ведь они рассчитываются исходя из количества календарных дней.
Если дополнительный отпуск важнее, чем минимальная потеря в заработной плате, то выгодно продлевать отпуск за счет государственных праздников, которые официально считаются выходными. Но в октябре таких праздников нет, так что можно дождаться ноября, когда 4 числа отмечается День народного единства.
Оксана Прокшина, эксперт государственной службы и кадров, рекомендует брать отпуск в том месяце, в котором нет государственных праздников: “Заработная плата рассчитывается исходя из рабочих дней. Рассмотрим пример пятидневной рабочей недели.
Если сотрудник заболел в государственный праздник, то оплата за больничный лист по нетрудоспособности будет добавлена к заработной плате за месяц. То же самое касается и отпускных дней.
Поэтому если пойти в отпуск в январе или мае, когда праздничных дней от 3 до 7, то количество отпускных в денежном эквиваленте получится меньше всего. Таким образом, октябрь является выгодным месяцем, чтобы отправиться на отдых”.
