Эксперты рассказали, как страны ЕС меняют правила выдачи виз
АТОР: консульства стран ЕС теперь требуют у туристов медстраховки от иностранных компаний
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Европейские страны продолжают менять правила выдачи виз и требования к документам россиян, сообщает АТОР.
Так, визовый центр Венгрии в Санкт-Петербурге сообщил о начале приема документов на долгосрочные визы D (разрешение на пребывание) для тех, кто направляется в страну на лечение, обучение, работу, к родственникам, планирует заниматься научной, добровольческой деятельностью. C 15 декабря откроются пункты приема документов в Казани, Самаре и Уфе.
В визовых центрах Германии изменились условия для подачи на визы. Теперь наряду с купленными билетами, к пакету документов нужно прикладывать подтверждение оплаты забронированного жилья. Страховка теперь должна быть оформлена только в европейских компаниях и только на английском или немецком языках.
Латвия готова выдавать визы членам семьи граждан ЕС, а также тем, чья поездка связана с гуманитарными причинами (тяжелой болезнью близкого, для участия в похоронах, при наличии угрозы безопасности просителя). Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально, отмечают дипломаты.
В визовом центре Мальты напомнили, что действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией приостановлено с 12 сентября 2022 года, потому плата за подачу заявления для взрослых составит 80 евро, а время обработки займет до 45 дней. А еще страховку нужно купить в иностранной, а не российской компании.
Дипломаты Словении объяснили, что для туристических и частных поездок теперь выдаются только однократные визы. Медстраховка иностранной компании обязательна. Консульство вправе запросить оплаченный авиабилет до конечного пункта назначения в Словении. Правда, срок обработки заявки в обоснованных случаях может быть сокращен с 45 до 15 дней.
Получить визу Словакии можно за 15 дней, но у дипмиссии есть право продлить время обработки до 45 дней. В особых случаях срок может быть сокращен, если россиянин едет на похороны или к заболевшему родственнику. Еще дипломаты теперь требуют полный комплект дополнительных документов, включая оплаченные билеты и отели, подтверждение финансового обеспечения поездки из расчета 56 евро на каждый день пребывания.
Заявители, направляющиеся в Хорватию, должны представить в консульство полный пакет документов. Срок оформления краткосрочных виз составит 15 рабочих дней с момента получения заявления, но может быть продлен до 45 дней.
Требование ряда стран о наличии у путешественников из РФ страховки, оформленной в европейской компании, возникло из-за санкций: в Европе хотят быть уверенными, что при необходимости продавец сможет выплатить страховую сумму на территории шенгенской зоны. Россияне могут выполнить такое требование, только если имеют "пластик" зарубежного банка, отметили в АТОР. То есть фактически новое правило делает невозможным получение визы для большинства туристов из РФ.