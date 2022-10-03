https://ria.ru/20221003/laos-1821086131.html

Российская авиакомпания открывает прямые рейсы в Лаос

Российская авиакомпания открывает прямые рейсы в Лаос - РИА Новости, 03.10.2022

Российская авиакомпания открывает прямые рейсы в Лаос

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 29 октября запускает прямые рейсы из Владивостока в Лаос, сообщает международный аэропорт столицы Приморья. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:22

2022-10-03T17:22

2022-10-03T17:22

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 29 октября запускает прямые рейсы из Владивостока в Лаос, сообщает международный аэропорт столицы Приморья."С 29 октября в расписании воздушной гавани появится новый регулярный рейс в крупнейший город Лаоса — Вьентьян. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам. Авиаперевозчик выполняет рейсы на Airbus АЗ20Neo", — отмечает представитель аэропорта.Приобрести билеты можно в туристических фирмах, а также у консолидатора авиарейсов ООО "Русазия". Цены на 29 октября стартуют от 57 тысяч рублей в одну сторону. Вьентьян — это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы, здания с классической колониальной французской архитектурой. Туристы могут посмотреть горные хребты, пещеры, водопады.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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