https://ria.ru/20221003/laos-1821086131.html
Российская авиакомпания открывает прямые рейсы в Лаос
Российская авиакомпания открывает прямые рейсы в Лаос - РИА Новости, 03.10.2022
Российская авиакомпания открывает прямые рейсы в Лаос
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 29 октября запускает прямые рейсы из Владивостока в Лаос, сообщает международный аэропорт столицы Приморья. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:22
2022-10-03T17:22
2022-10-03T17:22
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 29 октября запускает прямые рейсы из Владивостока в Лаос, сообщает международный аэропорт столицы Приморья."С 29 октября в расписании воздушной гавани появится новый регулярный рейс в крупнейший город Лаоса — Вьентьян. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам. Авиаперевозчик выполняет рейсы на Airbus АЗ20Neo", — отмечает представитель аэропорта.Приобрести билеты можно в туристических фирмах, а также у консолидатора авиарейсов ООО "Русазия". Цены на 29 октября стартуют от 57 тысяч рублей в одну сторону. Вьентьян — это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы, здания с классической колониальной французской архитектурой. Туристы могут посмотреть горные хребты, пещеры, водопады.
https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, лаос, владивосток, уральские авиалинии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Лаос, Владивосток, Уральские авиалинии
Российская авиакомпания открывает прямые рейсы в Лаос
"Уральские авиалинии" открывают прямые рейсы из Владивостока в Лаос
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 29 октября запускает прямые рейсы из Владивостока в Лаос, сообщает международный аэропорт столицы Приморья.
"С 29 октября в расписании воздушной гавани появится новый регулярный рейс в крупнейший город Лаоса — Вьентьян
. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам. Авиаперевозчик выполняет рейсы на Airbus АЗ20Neo", — отмечает представитель аэропорта.
Приобрести билеты можно в туристических фирмах, а также у консолидатора авиарейсов ООО "Русазия". Цены на 29 октября стартуют от 57 тысяч рублей в одну сторону.
Вьентьян — это крупный экономический центр страны, там расположены буддистские храмы, здания с классической колониальной французской архитектурой. Туристы могут посмотреть горные хребты, пещеры, водопады.