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Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1822142524.html
Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки
Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки - РИА Новости, 07.10.2022
Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки
Российские туроператоры уже начали работу по возврату средств гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:16
2022-10-07T11:16
туризм
туризм
новости - туризм
частичная мобилизация в россии
туристы
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские туроператоры уже начали работу по возврату средств гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости представители отрасли."Аннуляции туров, где путешественниками были резервисты, в нашей практике уже появились. Мы стараемся максимально лояльно подходить к данному вопросу и просим партнеров минимизировать штрафы за незаезд отдыхающих. Конечная сумма минимизации будет понятна после окончания сроков тура, когда будет ясно, какие фактически понесенные расходы по нему состоялись", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". Там уточнили, что с каждой заявкой работают индивидуально и напомнили, что для отмены тура нужно предоставить копию повестки или уведомление об отказе в пересечении границы.Начали работу по возврату средств мобилизованным гражданам и в "Дельфине". "Таких туристов очень мало — всего несколько процентов от общего числа тех, кто по разным причинам аннулировал путевки. Путешественникам стараемся вернуть всю сумму", — сказал глава компании Сергей Ромашкин.Он отметил, что сейчас количество возвратов не сравнить с теми объемами, которые были год назад, после принятия Краснодарским краем решения о въезде с 1 августа только вакцинированных туристов. "Тогда мы потеряли несколько десятков тысяч оплаченных бронирований и все вернули", — добавляет Ромашкин.Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян также сообщил, что компания получила пока не так много заявлений на возврат средств. "Такие обращения есть, но их немного — единичные случаи. Максимально быстро стараемся возвращать деньги. Но если шквал заявок увеличится, то это будет нагрузка на бизнес, потому что российские авиакомпании заявили о готовности исполнять решение правительства, а на иностранные наши просьбы не распространяются", — сказал он.Так, иностранная авиакомпания Air Arabia разослала партнерам письма с информацией о том, что ввела особые условия по возврату и обмену билетов, оформленных до 10 утра 21 сентября 2022 года. Перевозчик готов бесплатно заменить пассажира или отменить билет, но с сохранением средств на ваучере. То есть они не намерены возвращать денежные средства за билеты, поясняет Мурадян. "Соответственно, правительству нужно переговорить с авиакомпаниями, выполняющими полеты в РФ, о такого рода ситуациях, когда мобилизованный не может воспользоваться полетом", — заявил эксперт.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек, то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к турбизнесу с просьбой в приоритетном порядке возвращать деньги за туры тем, кто мобилизован.
https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821959762.html
https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html
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туризм, новости - туризм, частичная мобилизация в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Частичная мобилизация в России, туристы
11:16 07.10.2022
 
Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки

Туроператоры начали возвращать средства за путевки мобилизованным, и делают это быстро

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские туроператоры уже начали работу по возврату средств гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Аннуляции туров, где путешественниками были резервисты, в нашей практике уже появились. Мы стараемся максимально лояльно подходить к данному вопросу и просим партнеров минимизировать штрафы за незаезд отдыхающих. Конечная сумма минимизации будет понятна после окончания сроков тура, когда будет ясно, какие фактически понесенные расходы по нему состоялись", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". Там уточнили, что с каждой заявкой работают индивидуально и напомнили, что для отмены тура нужно предоставить копию повестки или уведомление об отказе в пересечении границы.
Начали работу по возврату средств мобилизованным гражданам и в "Дельфине". "Таких туристов очень мало — всего несколько процентов от общего числа тех, кто по разным причинам аннулировал путевки. Путешественникам стараемся вернуть всю сумму", — сказал глава компании Сергей Ромашкин.
Он отметил, что сейчас количество возвратов не сравнить с теми объемами, которые были год назад, после принятия Краснодарским краем решения о въезде с 1 августа только вакцинированных туристов. "Тогда мы потеряли несколько десятков тысяч оплаченных бронирований и все вернули", — добавляет Ромашкин.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян также сообщил, что компания получила пока не так много заявлений на возврат средств. "Такие обращения есть, но их немного — единичные случаи. Максимально быстро стараемся возвращать деньги. Но если шквал заявок увеличится, то это будет нагрузка на бизнес, потому что российские авиакомпании заявили о готовности исполнять решение правительства, а на иностранные наши просьбы не распространяются", — сказал он.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:54Туризм
Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки
Так, иностранная авиакомпания Air Arabia разослала партнерам письма с информацией о том, что ввела особые условия по возврату и обмену билетов, оформленных до 10 утра 21 сентября 2022 года. Перевозчик готов бесплатно заменить пассажира или отменить билет, но с сохранением средств на ваучере. То есть они не намерены возвращать денежные средства за билеты, поясняет Мурадян. "Соответственно, правительству нужно переговорить с авиакомпаниями, выполняющими полеты в РФ, о такого рода ситуациях, когда мобилизованный не может воспользоваться полетом", — заявил эксперт.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек, то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к турбизнесу с просьбой в приоритетном порядке возвращать деньги за туры тем, кто мобилизован.
Пассажир возле стойки регистрации в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:36Туризм
В Ростуризме рассказали, как путешествовать во время частичной мобилизации
 
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