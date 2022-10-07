https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1822142524.html

Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки

Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки - РИА Новости, 07.10.2022

Туроператоры начали возвращать мобилизованным средства за путевки

Российские туроператоры уже начали работу по возврату средств гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:16

2022-10-07T11:16

2022-10-07T11:16

туризм

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частичная мобилизация в россии

туристы

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские туроператоры уже начали работу по возврату средств гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, рассказали РИА Новости представители отрасли."Аннуляции туров, где путешественниками были резервисты, в нашей практике уже появились. Мы стараемся максимально лояльно подходить к данному вопросу и просим партнеров минимизировать штрафы за незаезд отдыхающих. Конечная сумма минимизации будет понятна после окончания сроков тура, когда будет ясно, какие фактически понесенные расходы по нему состоялись", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". Там уточнили, что с каждой заявкой работают индивидуально и напомнили, что для отмены тура нужно предоставить копию повестки или уведомление об отказе в пересечении границы.Начали работу по возврату средств мобилизованным гражданам и в "Дельфине". "Таких туристов очень мало — всего несколько процентов от общего числа тех, кто по разным причинам аннулировал путевки. Путешественникам стараемся вернуть всю сумму", — сказал глава компании Сергей Ромашкин.Он отметил, что сейчас количество возвратов не сравнить с теми объемами, которые были год назад, после принятия Краснодарским краем решения о въезде с 1 августа только вакцинированных туристов. "Тогда мы потеряли несколько десятков тысяч оплаченных бронирований и все вернули", — добавляет Ромашкин.Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян также сообщил, что компания получила пока не так много заявлений на возврат средств. "Такие обращения есть, но их немного — единичные случаи. Максимально быстро стараемся возвращать деньги. Но если шквал заявок увеличится, то это будет нагрузка на бизнес, потому что российские авиакомпании заявили о готовности исполнять решение правительства, а на иностранные наши просьбы не распространяются", — сказал он.Так, иностранная авиакомпания Air Arabia разослала партнерам письма с информацией о том, что ввела особые условия по возврату и обмену билетов, оформленных до 10 утра 21 сентября 2022 года. Перевозчик готов бесплатно заменить пассажира или отменить билет, но с сохранением средств на ваучере. То есть они не намерены возвращать денежные средства за билеты, поясняет Мурадян. "Соответственно, правительству нужно переговорить с авиакомпаниями, выполняющими полеты в РФ, о такого рода ситуациях, когда мобилизованный не может воспользоваться полетом", — заявил эксперт.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек, то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к турбизнесу с просьбой в приоритетном порядке возвращать деньги за туры тем, кто мобилизован.

https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821959762.html

https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, частичная мобилизация в россии, туристы