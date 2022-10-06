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Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821959762.html
Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки
Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки - РИА Новости, 06.10.2022
Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки
Вопросы, связанные с возвратом средств за путевки гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут решаться оперативно, заявила... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:54
2022-10-06T13:54
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с возвратом средств за путевки гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут решаться оперативно, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован. Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности делать это оперативно", — сказала она.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек, то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и, в первую очередь, те, у кого уже есть боевой опыт.
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новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Частичная мобилизация в России, Россия, Сергей Шойгу
13:54 06.10.2022
 
Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки

В Ростуризме пообещали, что мобилизованным будут оперативно возвращать деньги за путевки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с возвратом средств за путевки гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут решаться оперативно, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован. Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности делать это оперативно", — сказала она.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек, то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и, в первую очередь, те, у кого уже есть боевой опыт.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Частичная мобилизация в РоссииРоссияСергей Шойгу
 
 
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