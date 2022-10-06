https://ria.ru/20221006/puteshestviya-1821959762.html

Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки

Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки - РИА Новости, 06.10.2022

Турбизнес будет оперативно возвращать мобилизованным деньги за путевки

Вопросы, связанные с возвратом средств за путевки гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут решаться оперативно, заявила... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:54

2022-10-06T13:54

2022-10-06T13:54

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вопросы, связанные с возвратом средств за путевки гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут решаться оперативно, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован. Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности делать это оперативно", — сказала она.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек, то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и, в первую очередь, те, у кого уже есть боевой опыт.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821863776.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), частичная мобилизация в россии, россия, сергей шойгу