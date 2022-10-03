https://ria.ru/20221003/bangkok-1821157871.html
Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок
Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок - РИА Новости, 03.10.2022
Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок
Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:14
2022-10-03T14:14
2022-10-03T14:14
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика."Запускаем рейсы из Иркутска в Бангкок. Первый рейс в столицу Таиланда отправится 2 ноября", - говорится в сообщении.Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска – 10:05, прибытия в Бангкок – 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15."Благодаря широкой маршрутной сети S7 Airlines с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России", - отмечает компания.
https://ria.ru/20220923/reysy-1818952403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
s7 airlines, иркутск, бангкок, таиланд, новости - туризм
Туризм, S7 Airlines, Иркутск, Бангкок, Таиланд, Новости - Туризм
Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок
Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика.
"Запускаем рейсы из Иркутска в Бангкок. Первый рейс в столицу Таиланда отправится 2 ноября", - говорится в сообщении.
Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска – 10:05, прибытия в Бангкок – 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15.
"Благодаря широкой маршрутной сети S7 Airlines с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет отправиться из Москвы
, Санкт-Петербурга
и еще 10 городов России", - отмечает компания.