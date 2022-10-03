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Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок - РИА Новости, 03.10.2022
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Туризм
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Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок
Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок - РИА Новости, 03.10.2022
Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок
Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:14
2022-10-03T14:14
туризм
s7 airlines
иркутск
бангкок
таиланд
новости - туризм
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика."Запускаем рейсы из Иркутска в Бангкок. Первый рейс в столицу Таиланда отправится 2 ноября", - говорится в сообщении.Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска – 10:05, прибытия в Бангкок – 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15."Благодаря широкой маршрутной сети S7 Airlines с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России", - отмечает компания.
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s7 airlines, иркутск, бангкок, таиланд, новости - туризм
Туризм, S7 Airlines, Иркутск, Бангкок, Таиланд, Новости - Туризм
14:14 03.10.2022
 
Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок

Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании S7
Самолеты авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолеты авиакомпании S7. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика.
"Запускаем рейсы из Иркутска в Бангкок. Первый рейс в столицу Таиланда отправится 2 ноября", - говорится в сообщении.
Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска – 10:05, прибытия в Бангкок – 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15.
"Благодаря широкой маршрутной сети S7 Airlines с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России", - отмечает компания.
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ТуризмS7 AirlinesИркутскБангкокТаиландНовости - Туризм
 
 
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