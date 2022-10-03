https://ria.ru/20221003/bangkok-1821157871.html

Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок

Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок - РИА Новости, 03.10.2022

Авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок

Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:14

2022-10-03T14:14

2022-10-03T14:14

туризм

s7 airlines

иркутск

бангкок

таиланд

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784677221_0:0:2351:1322_1920x0_80_0_0_59c737d3a355845667c70abaa1391407.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 со 2 ноября запустит рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), говорится в сообщении перевозчика."Запускаем рейсы из Иркутска в Бангкок. Первый рейс в столицу Таиланда отправится 2 ноября", - говорится в сообщении.Со 2 ноября по 11 декабря рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона. Время вылета рейса из Иркутска – 10:05, прибытия в Бангкок – 15:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 16:30 из Бангкока и приземляется в Иркутске в 00:15."Благодаря широкой маршрутной сети S7 Airlines с пересадкой в Иркутске в Таиланд можно будет отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 городов России", - отмечает компания.

https://ria.ru/20220923/reysy-1818952403.html

иркутск

бангкок

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

s7 airlines, иркутск, бангкок, таиланд, новости - туризм