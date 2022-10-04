https://ria.ru/20221004/pobeda-1821450966.html
"Победа" начнет летать из Москвы в Минск
"Победа" начнет летать из Москвы в Минск - РИА Новости, 04.10.2022
"Победа" начнет летать из Москвы в Минск
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:38
2022-10-04T15:38
2022-10-04T15:38
туризм
минск
москва
победа (авиакомпания)
новости - туризм
туризм
внуково (аэропорт)
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_bf5fe380263722cc22a49c4c99cd7cf3.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика."На официальном сайте открыта продажа билетов на новый регулярный рейс Москва — Минск. Полеты будут выполняться из аэропорта Внуково", — уточнили в пресс-службе.Перелет в одну сторону обойдется в 1910 рублей с человека. Время в пути — полтора часа.Лоукостер также летает в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга три раза в неделю. Рейсы по этому маршруту выполняются с 10 июня.
https://ria.ru/20221004/uzbekistan-1821388756.html
минск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2247eae40f962f32da91b951a2d304f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, москва, победа (авиакомпания), новости - туризм, туризм, внуково (аэропорт), авиабилеты
Туризм, Минск, Москва, Победа (авиакомпания), Новости - Туризм, Туризм, Внуково (аэропорт), Авиабилеты
"Победа" начнет летать из Москвы в Минск
Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Минск с 28 октября