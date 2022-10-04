https://ria.ru/20221004/pobeda-1821450966.html

"Победа" начнет летать из Москвы в Минск

"Победа" начнет летать из Москвы в Минск - РИА Новости, 04.10.2022

"Победа" начнет летать из Москвы в Минск

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:38

2022-10-04T15:38

2022-10-04T15:38

туризм

минск

москва

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика."На официальном сайте открыта продажа билетов на новый регулярный рейс Москва — Минск. Полеты будут выполняться из аэропорта Внуково", — уточнили в пресс-службе.Перелет в одну сторону обойдется в 1910 рублей с человека. Время в пути — полтора часа.Лоукостер также летает в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга три раза в неделю. Рейсы по этому маршруту выполняются с 10 июня.

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минск

москва

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

минск, москва, победа (авиакомпания), новости - туризм, туризм, внуково (аэропорт), авиабилеты