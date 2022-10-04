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"Победа" начнет летать из Москвы в Минск - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
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"Победа" начнет летать из Москвы в Минск
"Победа" начнет летать из Москвы в Минск - РИА Новости, 04.10.2022
"Победа" начнет летать из Москвы в Минск
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:38
2022-10-04T15:38
туризм
минск
москва
победа (авиакомпания)
новости - туризм
туризм
внуково (аэропорт)
авиабилеты
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика."На официальном сайте открыта продажа билетов на новый регулярный рейс Москва — Минск. Полеты будут выполняться из аэропорта Внуково", — уточнили в пресс-службе.Перелет в одну сторону обойдется в 1910 рублей с человека. Время в пути — полтора часа.Лоукостер также летает в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга три раза в неделю. Рейсы по этому маршруту выполняются с 10 июня.
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минск, москва, победа (авиакомпания), новости - туризм, туризм, внуково (аэропорт), авиабилеты
Туризм, Минск, Москва, Победа (авиакомпания), Новости - Туризм, Туризм, Внуково (аэропорт), Авиабилеты
15:38 04.10.2022
 
"Победа" начнет летать из Москвы в Минск

Авиакомпания "Победа" начнет летать из Москвы в Минск с 28 октября

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика.
"На официальном сайте открыта продажа билетов на новый регулярный рейс Москва — Минск. Полеты будут выполняться из аэропорта Внуково", — уточнили в пресс-службе.
Перелет в одну сторону обойдется в 1910 рублей с человека. Время в пути — полтора часа.
Лоукостер также летает в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга три раза в неделю. Рейсы по этому маршруту выполняются с 10 июня.
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