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"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск

"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск - РИА Новости, 18.05.2022

"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск

Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с 10 июня откроет рейсы Санкт-Петербург - Минск, сообщает перевозчик. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:42

2022-05-18T12:42

2022-05-18T12:49

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с 10 июня откроет рейсы Санкт-Петербург - Минск, сообщает перевозчик.Ранее он не летал в Белоруссию. Это первое международное направление у "Победы" с момента приостановки всех полётов за рубеж (8 марта)."Лоукостер "Победа" открыл продажу на новый регулярный рейс Санкт-Петербург - Минск. Начало полетов по новому направлению запланировано на 10 июня 2022 года", – говорится в сообщении.Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Цены в одну сторону начинаются от 4,7 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html

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