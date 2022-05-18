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"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
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"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск
"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск - РИА Новости, 18.05.2022
"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск
Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с 10 июня откроет рейсы Санкт-Петербург - Минск, сообщает перевозчик. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:42
2022-05-18T12:49
туризм
санкт-петербург
минск
белоруссия
новости - туризм
куда можно лететь
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с 10 июня откроет рейсы Санкт-Петербург - Минск, сообщает перевозчик.Ранее он не летал в Белоруссию. Это первое международное направление у "Победы" с момента приостановки всех полётов за рубеж (8 марта)."Лоукостер "Победа" открыл продажу на новый регулярный рейс Санкт-Петербург - Минск. Начало полетов по новому направлению запланировано на 10 июня 2022 года", – говорится в сообщении.Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Цены в одну сторону начинаются от 4,7 тысячи рублей.
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санкт-петербург, минск, белоруссия, новости - туризм, куда можно лететь
12:42 18.05.2022 (обновлено: 12:49 18.05.2022)
 
"Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск

Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Минск с 10 июня

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с 10 июня откроет рейсы Санкт-Петербург - Минск, сообщает перевозчик.
Ранее он не летал в Белоруссию. Это первое международное направление у "Победы" с момента приостановки всех полётов за рубеж (8 марта).
"Лоукостер "Победа" открыл продажу на новый регулярный рейс Санкт-Петербург - Минск. Начало полетов по новому направлению запланировано на 10 июня 2022 года", – говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Цены в одну сторону начинаются от 4,7 тысячи рублей.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:39Туризм
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