https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 04.10.2022
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
Низкобюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi осенью запускает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, сообщает Tourdom. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:04
2022-10-04T11:04
2022-10-04T11:04
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туризм
абу-даби
домодедово (аэропорт)
air arabia
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Низкобюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi осенью запускает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, сообщает Tourdom.Первый рейс должен отправиться в Домодедово 18 ноября. Вылеты будут осуществляться на бортах Airbus A320 пять раз в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Руководство перевозчика не исключает, что в дальнейшем количество рейсов в Москву может увеличиться.Ожидается, что билет в одну сторону обойдется пассажирам в 27 тысяч рублей.Лоукостер является дочерней авиакомпанией Air Arabia и базируется в аэропорту Абу-Даби.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
Лоукостер Air Arabia Abu Dhabi осенью планирует начать летать из ОАЭ в Россию