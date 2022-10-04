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Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
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Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 04.10.2022
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
Низкобюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi осенью запускает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, сообщает Tourdom. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:04
2022-10-04T11:04
туризм
новости - туризм
туризм
абу-даби
домодедово (аэропорт)
air arabia
москва
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Низкобюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi осенью запускает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, сообщает Tourdom.Первый рейс должен отправиться в Домодедово 18 ноября. Вылеты будут осуществляться на бортах Airbus A320 пять раз в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Руководство перевозчика не исключает, что в дальнейшем количество рейсов в Москву может увеличиться.Ожидается, что билет в одну сторону обойдется пассажирам в 27 тысяч рублей.Лоукостер является дочерней авиакомпанией Air Arabia и базируется в аэропорту Абу-Даби.
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новости - туризм, туризм, абу-даби, домодедово (аэропорт), air arabia, москва
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Абу-Даби, Домодедово (аэропорт), Air Arabia, Москва
11:04 04.10.2022
 
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию

Лоукостер Air Arabia Abu Dhabi осенью планирует начать летать из ОАЭ в Россию

© www.flickr.com/Dennis StenbjergАэропорт Абу-Даби
Аэропорт Абу-Даби
© www.flickr.com/Dennis Stenbjerg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Низкобюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi осенью запускает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, сообщает Tourdom.
Первый рейс должен отправиться в Домодедово 18 ноября. Вылеты будут осуществляться на бортах Airbus A320 пять раз в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Руководство перевозчика не исключает, что в дальнейшем количество рейсов в Москву может увеличиться.
Ожидается, что билет в одну сторону обойдется пассажирам в 27 тысяч рублей.
Лоукостер является дочерней авиакомпанией Air Arabia и базируется в аэропорту Абу-Даби.
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