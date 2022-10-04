https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html

Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию

Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 04.10.2022

Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию

Низкобюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi осенью запускает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, сообщает Tourdom. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:04

2022-10-04T11:04

2022-10-04T11:04

туризм

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туризм

абу-даби

домодедово (аэропорт)

air arabia

москва

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Низкобюджетный перевозчик Air Arabia Abu Dhabi осенью запускает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, сообщает Tourdom.Первый рейс должен отправиться в Домодедово 18 ноября. Вылеты будут осуществляться на бортах Airbus A320 пять раз в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Руководство перевозчика не исключает, что в дальнейшем количество рейсов в Москву может увеличиться.Ожидается, что билет в одну сторону обойдется пассажирам в 27 тысяч рублей.Лоукостер является дочерней авиакомпанией Air Arabia и базируется в аэропорту Абу-Даби.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, абу-даби, домодедово (аэропорт), air arabia, москва