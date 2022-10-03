https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821083890.html

В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay

В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay - РИА Новости, 03.10.2022

В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay

Карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной финской сети, работающей с китайской платежной системой, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:43

2022-10-03T10:43

2022-10-03T10:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной финской сети, работающей с китайской платежной системой, рассказал РИА Новости представитель владеющей этой сетью Ристо Лепо."Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена", — сообщил он.Представитель компании пояснил, что решение связано с повышенным спросом на наличные, которые снимают граждане РФ."В последние недели россияне опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, особенно в юго-восточной части страны, за считанные часы. Мы просто не успевали за таким пополнением наличности. Суммы были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие здесь покупки", — отметил Лепо.Услуги банкоматов в Финляндии представлены двумя сетями — Otto и Nosto. Китайская UnionPay сообщала 23 июня 2020 года о начале сотрудничества в Финляндии с сетью Nosto. Карты UnionPay стали популярны в России после начала специальной военной операции на Украине и прекращения работы международных платежных систем Visa, Mastercard и других с кредитными организациями РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, финляндия, россия, visa, inc., mastercard, inc., банковские карты, unionpay