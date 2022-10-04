Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221004/tailand-1821395360.html
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет - РИА Новости, 04.10.2022
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет
С 30 октября Аэрофлот планирует совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва – Пхукет, сообщает в своем Телеграм-канале Генконсульство России в этом... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:20
2022-10-04T13:20
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
аэрофлот
таиланд
туристы
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С 30 октября Аэрофлот планирует совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва – Пхукет, сообщает в своем Телеграм-канале Генконсульство России в этом регионе.По данным дипмиссии, разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено.Напомним, Таиланд снял все ограничения на въезд для туристов с 1 октября. Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19.
https://ria.ru/20220916/tailand-1816924213.html
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, пхукет (остров), аэрофлот, таиланд, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Аэрофлот, Таиланд, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
13:20 04.10.2022
 
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные пассажирские рейсы на Пхукет 30 октября

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С 30 октября Аэрофлот планирует совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва – Пхукет, сообщает в своем Телеграм-канале Генконсульство России в этом регионе.
По данным дипмиссии, разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено.
Напомним, Таиланд снял все ограничения на въезд для туристов с 1 октября. Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19.
Остров Джеймса Бонда в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 08:00Туризм
Королевство развлечений: лучшие места для отдыха в Таиланде
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)АэрофлотТаиландтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала