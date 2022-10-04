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"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет

"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет - РИА Новости, 04.10.2022

"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет

С 30 октября Аэрофлот планирует совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва – Пхукет, сообщает в своем Телеграм-канале Генконсульство России в этом... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:20

2022-10-04T13:20

2022-10-04T13:20

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пхукет (остров)

аэрофлот

таиланд

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С 30 октября Аэрофлот планирует совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва – Пхукет, сообщает в своем Телеграм-канале Генконсульство России в этом регионе.По данным дипмиссии, разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено.Напомним, Таиланд снял все ограничения на въезд для туристов с 1 октября. Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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