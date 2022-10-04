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"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет - РИА Новости, 04.10.2022
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет
С 30 октября Аэрофлот планирует совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва – Пхукет, сообщает в своем Телеграм-канале Генконсульство России в этом... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:20
2022-10-04T13:20
2022-10-04T13:20
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. С 30 октября Аэрофлот планирует совершать по два рейса ежедневно по маршруту Москва – Пхукет, сообщает в своем Телеграм-канале Генконсульство России в этом регионе.По данным дипмиссии, разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено.Напомним, Таиланд снял все ограничения на въезд для туристов с 1 октября. Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Аэрофлот, Таиланд, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
"Аэрофлот" получил разрешение летать на Пхукет
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные пассажирские рейсы на Пхукет 30 октября