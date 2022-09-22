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Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 22.09.2022
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:22
2022-09-22T17:22
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
коронавирус covid-19
туризм
туристы
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщает Bangkok Post."Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19", — заявил министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул после заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям.Кроме того, с 1 октября отменяется обязательная изоляция для заболевших с легкими симптомами и без них. Однако им рекомендовано носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — "Аэрофлот". Также добраться до курортов Королевства можно на стыковочных рейсах, например, через ОАЭ или Катар. Стоимость билетов стартует от 58 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в начале октября.
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новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), коронавирус covid-19, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Коронавирус COVID-19, Туризм, туристы
17:22 22.09.2022
 
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов

Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября

CC BY 2.0 / Aapo Haapanen / Lonely Beach, Koh ChangЛюди на мопедах в Таиланде
Люди на мопедах в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC BY 2.0 / Aapo Haapanen / Lonely Beach, Koh Chang
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщает Bangkok Post.
"Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19", — заявил министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул после заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям.
Кроме того, с 1 октября отменяется обязательная изоляция для заболевших с легкими симптомами и без них. Однако им рекомендовано носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.
С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — "Аэрофлот". Также добраться до курортов Королевства можно на стыковочных рейсах, например, через ОАЭ или Катар. Стоимость билетов стартует от 58 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в начале октября.
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