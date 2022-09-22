https://ria.ru/20220922/tailand-1818724099.html

Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов

Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 22.09.2022

Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов

Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:22

2022-09-22T17:22

2022-09-22T17:22

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

коронавирус covid-19

туризм

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщает Bangkok Post."Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19", — заявил министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул после заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям.Кроме того, с 1 октября отменяется обязательная изоляция для заболевших с легкими симптомами и без них. Однако им рекомендовано носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — "Аэрофлот". Также добраться до курортов Королевства можно на стыковочных рейсах, например, через ОАЭ или Катар. Стоимость билетов стартует от 58 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в начале октября.

https://ria.ru/20220915/chartery-1817105314.html

таиланд

пхукет (остров)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), коронавирус covid-19, туризм, туристы