https://ria.ru/20220922/tailand-1818724099.html
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов - РИА Новости, 22.09.2022
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:22
2022-09-22T17:22
2022-09-22T17:22
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября, сообщает Bangkok Post."Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на Covid-19", — заявил министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул после заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям.Кроме того, с 1 октября отменяется обязательная изоляция для заболевших с легкими симптомами и без них. Однако им рекомендовано носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — "Аэрофлот". Также добраться до курортов Королевства можно на стыковочных рейсах, например, через ОАЭ или Катар. Стоимость билетов стартует от 58 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в начале октября.
https://ria.ru/20220915/chartery-1817105314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), коронавирус covid-19, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Коронавирус COVID-19, Туризм, туристы
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов
Таиланд снимает все ограничения на въезд для туристов с 1 октября