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Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822192268.html
Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты
Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты - РИА Новости, 07.10.2022
Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты
Государство в Южной Азии готово не только внедрить прием карт "Мир" в стране, но и позволить россиянам оформлять международный "пластик" в местном банке,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:47
2022-10-07T12:47
туризм
новости - туризм
туризм
шри-ланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
банковские карты
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Государство в Южной Азии готово не только внедрить прием карт "Мир" в стране, но и позволить россиянам оформлять международный "пластик" в местном банке, сообщает АТОР."Вопрос с картами "Мир" находится на рассмотрении. Не исключено, что в самое ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране "пластиком" российской платежной системы", — заявили в посольстве Шри-Ланки в Москве.Со сроками внедрения системы "Мир" пока ясности нет, но гораздо раньше — примерно через один-два месяца — у граждан РФ может появиться возможность оформлять банковские карты в People's Bank Sri Lanka, сообщили ланкийские дипломаты."Нацинвестпромбанк ведет соответствующие переговоры с People's Bank. Две кредитные организации находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета", — рассказали в посольстве. Сейчас ожидают финального согласия от ЦБ Шри-Ланки.Когда это произойдет, россияне смогут оформлять карты ланкийского банка (платежных систем Visa и Mastercard) дистанционно, в РФ, и по прилету в страну получать их. На Шри-Ланке 743 отделений People's Bank Sri Lanka.Информации о том, можно ли будет использовать такие карты за пределами азиатского государства, в какой валюте и каким образом пополнять их в РФ, пока нет.
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новости - туризм, туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, банковские карты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Шри-Ланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Банковские карты
12:47 07.10.2022
 
Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты

АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Государство в Южной Азии готово не только внедрить прием карт "Мир" в стране, но и позволить россиянам оформлять международный "пластик" в местном банке, сообщает АТОР.
"Вопрос с картами "Мир" находится на рассмотрении. Не исключено, что в самое ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране "пластиком" российской платежной системы", — заявили в посольстве Шри-Ланки в Москве.
Со сроками внедрения системы "Мир" пока ясности нет, но гораздо раньше — примерно через один-два месяца — у граждан РФ может появиться возможность оформлять банковские карты в People's Bank Sri Lanka, сообщили ланкийские дипломаты.
"Нацинвестпромбанк ведет соответствующие переговоры с People's Bank. Две кредитные организации находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета", — рассказали в посольстве. Сейчас ожидают финального согласия от ЦБ Шри-Ланки.
Когда это произойдет, россияне смогут оформлять карты ланкийского банка (платежных систем Visa и Mastercard) дистанционно, в РФ, и по прилету в страну получать их. На Шри-Ланке 743 отделений People's Bank Sri Lanka.
Информации о том, можно ли будет использовать такие карты за пределами азиатского государства, в какой валюте и каким образом пополнять их в РФ, пока нет.
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