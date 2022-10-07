Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты
АТОР: Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Государство в Южной Азии готово не только внедрить прием карт "Мир" в стране, но и позволить россиянам оформлять международный "пластик" в местном банке, сообщает АТОР.
"Вопрос с картами "Мир" находится на рассмотрении. Не исключено, что в самое ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране "пластиком" российской платежной системы", — заявили в посольстве Шри-Ланки в Москве.
Со сроками внедрения системы "Мир" пока ясности нет, но гораздо раньше — примерно через один-два месяца — у граждан РФ может появиться возможность оформлять банковские карты в People's Bank Sri Lanka, сообщили ланкийские дипломаты.
"Нацинвестпромбанк ведет соответствующие переговоры с People's Bank. Две кредитные организации находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета", — рассказали в посольстве. Сейчас ожидают финального согласия от ЦБ Шри-Ланки.
Когда это произойдет, россияне смогут оформлять карты ланкийского банка (платежных систем Visa и Mastercard) дистанционно, в РФ, и по прилету в страну получать их. На Шри-Ланке 743 отделений People's Bank Sri Lanka.
Информации о том, можно ли будет использовать такие карты за пределами азиатского государства, в какой валюте и каким образом пополнять их в РФ, пока нет.
28 сентября, 14:18ТуризмТуроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Шри-Ланке