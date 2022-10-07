https://ria.ru/20221007/shri-lanka-1822192268.html

Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты

Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты - РИА Новости, 07.10.2022

Шри-Ланка готова дистанционно открывать россиянам международные карты

Государство в Южной Азии готово не только внедрить прием карт "Мир" в стране, но и позволить россиянам оформлять международный "пластик" в местном банке,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:47

2022-10-07T12:47

2022-10-07T12:47

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Государство в Южной Азии готово не только внедрить прием карт "Мир" в стране, но и позволить россиянам оформлять международный "пластик" в местном банке, сообщает АТОР."Вопрос с картами "Мир" находится на рассмотрении. Не исключено, что в самое ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране "пластиком" российской платежной системы", — заявили в посольстве Шри-Ланки в Москве.Со сроками внедрения системы "Мир" пока ясности нет, но гораздо раньше — примерно через один-два месяца — у граждан РФ может появиться возможность оформлять банковские карты в People's Bank Sri Lanka, сообщили ланкийские дипломаты."Нацинвестпромбанк ведет соответствующие переговоры с People's Bank. Две кредитные организации находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета", — рассказали в посольстве. Сейчас ожидают финального согласия от ЦБ Шри-Ланки.Когда это произойдет, россияне смогут оформлять карты ланкийского банка (платежных систем Visa и Mastercard) дистанционно, в РФ, и по прилету в страну получать их. На Шри-Ланке 743 отделений People's Bank Sri Lanka.Информации о том, можно ли будет использовать такие карты за пределами азиатского государства, в какой валюте и каким образом пополнять их в РФ, пока нет.

https://ria.ru/20220928/shri-lanka-1819980548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, банковские карты