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По Каспийскому морю запустят круизы - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/kruizy-1821756864.html
По Каспийскому морю запустят круизы
По Каспийскому морю запустят круизы - РИА Новости, 05.10.2022
По Каспийскому морю запустят круизы
Круизы по Каспийскому морю будут запущены весной 2024 года после спуска на воду нового теплохода "Петр Великий", заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:02
2022-10-05T17:02
туризм
зарина догузова
каспийское море
баку
дербент
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
круизы
новости - туризм
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Круизы по Каспийскому морю будут запущены весной 2024 года после спуска на воду нового теплохода "Петр Великий", заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."В новейшей истории туристических круизов в акватории Каспийского моря никогда не было. На астраханских верфях строится теплоход "Петр Великий". Мы рассчитываем, что к концу следующего года он будет полностью готов и уже спущен на воду, а с 2024-го начнется судоходство", — сказала Догузова на Каспийском экономическом форуме.Глава ведомства также отметила необходимость развития транспортной логистики областей и приграничных стран, которая бы связывала привлекательные с точки зрения туризма регионы Каспийского моря. В частности, она упомянула об отсутствии прямого авиасообщения между Баку и Дербентом."Транспортные связи нам нужно наращивать и в части авиа, и в части железнодорожного сообщения. Мы видим тут огромный потенциал, так как удобная логистика — один из факторов при принятии решения поездки", — добавила она.По мнению Догузовой, на Каспии также необходимо развивать туристическую инфраструктуру, в том числе для пляжного отдыха. Она напомнила, что уже выбрано место для строительства нового морского курорта в Дагестане — Каякентский район.Помимо этого, глава Ростуризма сообщила о необходимости формирования двусторонних туристических маршрутов. "Скажем, расстояние между Дербентом и Баку буквально 250 километров. Можно было бы на двусторонней основе формировать интересные предложения, продуманные как по смыслу, так и логистически. Но, в части культурно-познавательного отдыха мы видим потенциал не только между приграничными странами и регионами, но и трансграничными. Пример такой работы — Иран и Татарстан, Алтай и Казахстан", — заключила она.
https://ria.ru/20221005/puteshestviya-1821722539.html
каспийское море
баку
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зарина догузова, каспийское море, баку, дербент, федеральное агентство по туризму (ростуризм), круизы, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Зарина Догузова, Каспийское море, Баку, Дербент, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), круизы, Новости - Туризм, Туризм, туристы
17:02 05.10.2022
 
По Каспийскому морю запустят круизы

Ростуризм: круизное судоходство на Каспийском море будет запущено весной 2024 года

© Фото : РостуризмГлава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече министров туризма стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Ростуризм
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Круизы по Каспийскому морю будут запущены весной 2024 года после спуска на воду нового теплохода "Петр Великий", заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В новейшей истории туристических круизов в акватории Каспийского моря никогда не было. На астраханских верфях строится теплоход "Петр Великий". Мы рассчитываем, что к концу следующего года он будет полностью готов и уже спущен на воду, а с 2024-го начнется судоходство", — сказала Догузова на Каспийском экономическом форуме.
Глава ведомства также отметила необходимость развития транспортной логистики областей и приграничных стран, которая бы связывала привлекательные с точки зрения туризма регионы Каспийского моря. В частности, она упомянула об отсутствии прямого авиасообщения между Баку и Дербентом.
"Транспортные связи нам нужно наращивать и в части авиа, и в части железнодорожного сообщения. Мы видим тут огромный потенциал, так как удобная логистика — один из факторов при принятии решения поездки", — добавила она.
По мнению Догузовой, на Каспии также необходимо развивать туристическую инфраструктуру, в том числе для пляжного отдыха. Она напомнила, что уже выбрано место для строительства нового морского курорта в Дагестане — Каякентский район.
Помимо этого, глава Ростуризма сообщила о необходимости формирования двусторонних туристических маршрутов.
"Скажем, расстояние между Дербентом и Баку буквально 250 километров. Можно было бы на двусторонней основе формировать интересные предложения, продуманные как по смыслу, так и логистически. Но, в части культурно-познавательного отдыха мы видим потенциал не только между приграничными странами и регионами, но и трансграничными. Пример такой работы — Иран и Татарстан, Алтай и Казахстан", — заключила она.
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ТуризмЗарина ДогузоваКаспийское мореБакуДербентФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)круизыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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