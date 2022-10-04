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Из городов России в Узбекистан запустят новые рейсы - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
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Из городов России в Узбекистан запустят новые рейсы
Из городов России в Узбекистан запустят новые рейсы - РИА Новости, 04.10.2022
Из городов России в Узбекистан запустят новые рейсы
Авиакомпания Red Wings с 4 ноября запускает еженедельные рейсы в Ташкент из Ставрополя и Уфы, сообщает во вторник пресс-служба АО Uzbekistan airports. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:10
2022-10-04T14:10
туризм
туризм
узбекистан
sukhoi superjet
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туристы
куда можно лететь
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с 4 ноября запускает еженедельные рейсы в Ташкент из Ставрополя и Уфы, сообщает во вторник пресс-служба АО Uzbekistan airports.Как уточняется в Telegram-канале Uzbekistan airports, полеты будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах SSJ100.Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях. По его оценке, авиакомпании Узбекистана удовлетворяют 50-60 процентов потребностей пассажиропотока между двумя странами.
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туризм, узбекистан, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, ташкент, ставрополь, уфа
Туризм, Туризм, Узбекистан, Sukhoi Superjet, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь, Ташкент, Ставрополь, Уфа
14:10 04.10.2022
 
Из городов России в Узбекистан запустят новые рейсы

В Узбекистане ждут запуска рейсов Red Wings из Ставрополя и Уфы с 4 ноября

© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Depositphotos / weissdergeier
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с 4 ноября запускает еженедельные рейсы в Ташкент из Ставрополя и Уфы, сообщает во вторник пресс-служба АО Uzbekistan airports.
Как уточняется в Telegram-канале Uzbekistan airports, полеты будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах SSJ100.
Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях. По его оценке, авиакомпании Узбекистана удовлетворяют 50-60 процентов потребностей пассажиропотока между двумя странами.
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