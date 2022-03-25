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Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
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Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле
Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле - РИА Новости, 25.03.2022
Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле
Власти Узбекистана рассчитывают в апреле восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, заявил РИА Новости в пятницу министр... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:24
2022-03-25T11:24
туризм
россия
ташкент
узбекистан
новости - туризм
туризм
пассажиры
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 25 мар — РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают в апреле восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, заявил РИА Новости в пятницу министр транспорта республики Ильхом Махкамов."Мы ждем сейчас, когда коллеги из Российской Федерации дадут нам добро. Прогнозы есть, мы все-таки ожидаем, что с 1 апреля у нас получится", — сказал Махкамов в кулуарах первого международного инвестиционного форума в Ташкенте.Глава Минтранса отметил, что возобновление движения пассажирских поездов в РФ, приостановленное в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года, является очень актуальным. "Только ориентироваться на авиасообщение неправильно. Потому что сейчас есть большой контингент людей, который нуждается в таких поездках", — добавил Махкамов.Ранее АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что с 1 апреля возобновляет пассажирское сообщение с Казахстаном. Кроме того, с 16 марта восстановлено регулярное автобусное движение между городами двух стран.
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россия, ташкент, узбекистан, новости - туризм, туризм, пассажиры, авиасообщение
11:24 25.03.2022
 
Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле

В Узбекистане надеются возобновить движение пассажирских поездов с Россией с 1 апреля

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд
 Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ТАШКЕНТ, 25 мар — РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают в апреле восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, заявил РИА Новости в пятницу министр транспорта республики Ильхом Махкамов.
"Мы ждем сейчас, когда коллеги из Российской Федерации дадут нам добро. Прогнозы есть, мы все-таки ожидаем, что с 1 апреля у нас получится", — сказал Махкамов в кулуарах первого международного инвестиционного форума в Ташкенте.
Глава Минтранса отметил, что возобновление движения пассажирских поездов в РФ, приостановленное в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года, является очень актуальным.
"Только ориентироваться на авиасообщение неправильно. Потому что сейчас есть большой контингент людей, который нуждается в таких поездках", — добавил Махкамов.
Ранее АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что с 1 апреля возобновляет пассажирское сообщение с Казахстаном. Кроме того, с 16 марта восстановлено регулярное автобусное движение между городами двух стран.
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