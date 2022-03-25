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Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле

Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле - РИА Новости, 25.03.2022

Узбекистан может возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле

Власти Узбекистана рассчитывают в апреле восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, заявил РИА Новости в пятницу министр... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:24

2022-03-25T11:24

2022-03-25T11:24

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ТАШКЕНТ, 25 мар — РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают в апреле восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, заявил РИА Новости в пятницу министр транспорта республики Ильхом Махкамов."Мы ждем сейчас, когда коллеги из Российской Федерации дадут нам добро. Прогнозы есть, мы все-таки ожидаем, что с 1 апреля у нас получится", — сказал Махкамов в кулуарах первого международного инвестиционного форума в Ташкенте.Глава Минтранса отметил, что возобновление движения пассажирских поездов в РФ, приостановленное в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года, является очень актуальным. "Только ориентироваться на авиасообщение неправильно. Потому что сейчас есть большой контингент людей, который нуждается в таких поездках", — добавил Махкамов.Ранее АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что с 1 апреля возобновляет пассажирское сообщение с Казахстаном. Кроме того, с 16 марта восстановлено регулярное автобусное движение между городами двух стран.

https://ria.ru/20220324/tury-1779868741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, ташкент, узбекистан, новости - туризм, туризм, пассажиры, авиасообщение