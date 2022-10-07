https://ria.ru/20221007/turkmeniya-1822177531.html
S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению
S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению - РИА Новости, 07.10.2022
S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению
Российская авиакомпания S7 Airlines с 17 октября запускает рейсы из Москвы в Туркмению, сообщает перевозчик. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:56
2022-10-07T11:56
2022-10-07T11:56
туризм
s7 airlines
туркмения
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines с 17 октября запускает рейсы из Москвы в Туркмению, сообщает перевозчик."S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Туркменбаши. Полеты начнутся 17 октября и будут выполняться раз в неделю по понедельникам", - говорится в сообщении.Из Москвы самолеты будут вылетать в 03:30, время прибытия в аэропорт Туркменбаши - 09:05 по местному времени. Вылет обратного рейса - в 10:05, в Москве он будет в 11:35 также с учетом разницы во времени. Время в пути составит 3,5 часа.
https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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s7 airlines, туркмения, россия, новости - туризм
Туризм, S7 Airlines, Туркмения, Россия, Новости - Туризм
S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению
S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению с 17 октября
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines с 17 октября запускает рейсы из Москвы в Туркмению, сообщает перевозчик.
"S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Туркменбаши. Полеты начнутся 17 октября и будут выполняться раз в неделю по понедельникам", - говорится в сообщении.
Из Москвы самолеты будут вылетать в 03:30, время прибытия в аэропорт Туркменбаши - 09:05 по местному времени. Вылет обратного рейса - в 10:05, в Москве он будет в 11:35 также с учетом разницы во времени. Время в пути составит 3,5 часа.