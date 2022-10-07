https://ria.ru/20221007/turkmeniya-1822177531.html

S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению

S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению - РИА Новости, 07.10.2022

S7 запустит рейсы из Москвы в Туркмению

Российская авиакомпания S7 Airlines с 17 октября запускает рейсы из Москвы в Туркмению, сообщает перевозчик. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:56

2022-10-07T11:56

2022-10-07T11:56

туризм

s7 airlines

туркмения

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784680122_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fad2e6867385bfd4913ea9822c791b8.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines с 17 октября запускает рейсы из Москвы в Туркмению, сообщает перевозчик."S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Туркменбаши. Полеты начнутся 17 октября и будут выполняться раз в неделю по понедельникам", - говорится в сообщении.Из Москвы самолеты будут вылетать в 03:30, время прибытия в аэропорт Туркменбаши - 09:05 по местному времени. Вылет обратного рейса - в 10:05, в Москве он будет в 11:35 также с учетом разницы во времени. Время в пути составит 3,5 часа.

https://ria.ru/20221007/tury-1822117631.html

туркмения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

s7 airlines, туркмения, россия, новости - туризм