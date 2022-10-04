https://ria.ru/20221004/kambodzha-1821437300.html

Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов

Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 04.10.2022

Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов

Камбоджа отменила все ограничения на въезд для иностранных туристов с 3 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:09

2022-10-04T15:09

2022-10-04T15:38

туризм

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камбоджа

таиланд

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туризм

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Камбоджа отменила все ограничения на въезд для иностранных туристов с 3 октября, сообщает АТОР.Путешественникам больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус. Чтобы попасть в страну, достаточно оформить визу по прибытии (действительна не более 30 дней).Однако, по мнению экспертов, направление вряд ли станет популярным у россиян: прямых рейсов туда нет. Рост турпотока может произойти только за счет отдыхающих в Таиланде или Вьетнаме, откуда удобно добираться до Камбоджи на автобусе, поезде и самолете.Авиабилеты из Бангкока, например, стоят четыре тысячи рублей с человека в одну сторону, а поездка на автобусе — две тысячи. Если же покупать пакетный тур из Москвы, придется отдать минимум 375 тысяч рублей на двоих за пятидневный отдых и лететь с двумя пересадками.

https://ria.ru/20221003/oae-1821150120.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, камбоджа, таиланд, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, авиабилеты