https://ria.ru/20221004/kambodzha-1821437300.html
Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов
Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 04.10.2022
Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов
Камбоджа отменила все ограничения на въезд для иностранных туристов с 3 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:09
2022-10-04T15:09
2022-10-04T15:38
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Камбоджа отменила все ограничения на въезд для иностранных туристов с 3 октября, сообщает АТОР.Путешественникам больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус. Чтобы попасть в страну, достаточно оформить визу по прибытии (действительна не более 30 дней).Однако, по мнению экспертов, направление вряд ли станет популярным у россиян: прямых рейсов туда нет. Рост турпотока может произойти только за счет отдыхающих в Таиланде или Вьетнаме, откуда удобно добираться до Камбоджи на автобусе, поезде и самолете.Авиабилеты из Бангкока, например, стоят четыре тысячи рублей с человека в одну сторону, а поездка на автобусе — две тысячи. Если же покупать пакетный тур из Москвы, придется отдать минимум 375 тысяч рублей на двоих за пятидневный отдых и лететь с двумя пересадками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, камбоджа, таиланд, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, туристы, Авиабилеты
15:09 04.10.2022 (обновлено: 15:38 04.10.2022)
Камбоджа сняла все ограничения на въезд туристов
Власти Камбоджи отменили все ограничения на въезд иностранных туристов с 3 октября