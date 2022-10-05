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СМИ: Анкара и Москва обсуждают использование платежной системы TROY - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/mir-1821595960.html
СМИ: Анкара и Москва обсуждают использование платежной системы TROY
СМИ: Анкара и Москва обсуждают использование платежной системы TROY - РИА Новости, 05.10.2022
СМИ: Анкара и Москва обсуждают использование платежной системы TROY
Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру", пишет в среду газета Aydınlık со ссылкой на... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T06:00
2022-10-05T10:34
москва
турция
россия
в мире
экономика
технологии
сша
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру", пишет в среду газета Aydınlık со ссылкой на источники.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank."Центральные банки двух стран проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP. По информации, полученной нами от источников, известно, что Шахап Кавчиоглу, глава Центрального банка, придерживающийся мнения, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах, также проявил волю в этом направлении. С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране (Турции)", - пишет издание.Сообщается, что поскольку система и транзакции находятся под прямым контролем Турции, "США нелегко будет найти повод для вмешательства" в данную ситуацию."Банкиры, являющиеся экспертами в этом вопросе, также отметили, что для россиян нет ограничений на использование других методов оплаты в нашей стране (Турции), но поскольку они не могут пользоваться американской системой, когда едут в свои страны, для них было бы выгодно получить карты Troy как с точки зрения распространения национальной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт. Мы также узнали, что на столе центральных банков есть модель, с помощью которой туристы могут осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему", - уточнило издание.
https://ria.ru/20220930/mir-1820531878.html
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москва, турция, россия, в мире, экономика, технологии, сша, санкции в отношении россии, новости - туризм, туризм
Москва, Турция, Россия, В мире, Экономика, Технологии, США, Санкции в отношении России, Новости - Туризм, Туризм, Туризм
06:00 05.10.2022 (обновлено: 10:34 05.10.2022)
 
СМИ: Анкара и Москва обсуждают использование платежной системы TROY

Aydınlık: Анкара и Москва обсуждают использование платежной системы TROY вместо "МИР"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы "Миру", пишет в среду газета Aydınlık со ссылкой на источники.
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
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"Центральные банки двух стран проводят плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP. По информации, полученной нами от источников, известно, что Шахап Кавчиоглу, глава Центрального банка, придерживающийся мнения, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах, также проявил волю в этом направлении. С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране (Турции)", - пишет издание.
Сообщается, что поскольку система и транзакции находятся под прямым контролем Турции, "США нелегко будет найти повод для вмешательства" в данную ситуацию.
"Банкиры, являющиеся экспертами в этом вопросе, также отметили, что для россиян нет ограничений на использование других методов оплаты в нашей стране (Турции), но поскольку они не могут пользоваться американской системой, когда едут в свои страны, для них было бы выгодно получить карты Troy как с точки зрения распространения национальной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт. Мы также узнали, что на столе центральных банков есть модель, с помощью которой туристы могут осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему", - уточнило издание.
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