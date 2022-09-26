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Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2022 годах

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2022 годах - РИА Новости, 26.09.2022

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2022 годах

26 сентября в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, неустановленный человек проник в школу в Ижевске и убил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:44

2022-09-26T11:44

2022-09-26T11:44

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202226 сентября в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, неустановленный человек проник в школу в Ижевске и убил охранника.По данным МВД, на данный момент известно, что в результате стрельбы шесть человек погибли, 20 получили ранения.Полицейские обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу в школе, он покончил с собой.20211 декабря в Алтайской средней школе №1 учащийся 10 класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику 8 класса. Мальчик после полученного ранения был госпитализирован. По данным СМИ, подросток выстрелил в дерево, пострадавший мальчик в это время шел в школу, пуля отрикошетила. Виновник сразу сообщил о случившемся, были вызваны скорая, сотрудники полиции, родители подростков. Пуля повредила мягкие ткани, была извлечена, состояние подростка характеризовалось как удовлетворительное. 18 октября в Пермском крае в Октябрьском округе ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе. Стрелявший ученик был обезврежен директором школы самостоятельно.В результате стрельбы пострадал один ребенок. 20 сентября утром студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Против Бекмансурова возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек. Тимур Бекмансуров полностью признал вину. В сентябре 2022 года он предстал перед судом. Молодому человеку грозит пожизненный срок. 18 мая в Воронеже днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет. В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии. По факту инцидента было возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия (статья 213 УК РФ). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. После передачи дела о хулиганстве в суд воронежца обвинили в истязании пасынка. По предварительным данным, он регулярно избивал приемного сына руками и шнуром от зарядки. На мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).11 мая в Казани (Татарстан) Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал. Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти. В июне Галявиева перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. "Газета ОНК" – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий – сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена. Галявиев был переведен в московское СИЗО "Бутырка". 14 сентября стало известно, что его этапировали в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз, затем он был помещен обратно в СИЗО "Кресты". Юноше грозит пожизненное лишение свободы. 10 апреля в Санкт-Петербурге в раздевалке одной из школ Московского района ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников. В результате инцидента никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. 202027 ноября в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу. 12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. 201929 октября в Москве учащийся 8 класса принес в школу травматическое оружие и выстрелил в здании. Пневматический пистолет принадлежал его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал.19 сентября в одной из гимназий Красноярска во время учебной стрельбы из пневматического оружия была ранена школьница. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля. Девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля была выпущена педагогом во время стрельбы.12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области днем у здания одного из образовательных учреждений школьник 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. В результате пуля попала в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь. 4 марта в саратовской школе на уроке ОБЖ в нарушение учебной программы ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. Один мальчик, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. В результате 12-летний ученик был ранен в челюсть, ему потребовалась операция. В отношении учителя было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". По решению суда дело было прекращено, учителю назначен штраф 50 тысяч рублей.25 января в поселке Абалаково на севере Красноярского края подросток 2003 года рождения пришел на территорию школы с охотничьим незарегистрированным ружьем и выстрелил в воздух четыре раза. Причиной происшедшего правоохранительные органы называли ссору учеников. Никто не пострадал. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)