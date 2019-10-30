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РИА Новости

В московской школе, куда ученик пришел с пистолетом, началась проверка

14:12 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Служебная проверка началась в московской школе, куда ученик принес пистолет, сообщила РИА Новости директор школы №717 Екатерина Шарникова.
Ранее столичный главк МВД РФ сообщил, что ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании.
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"Двадцать девятого октября учащийся 8 класса принес в школу пневматический пистолет, который принадлежит его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал", - сказала Шарникова.
Она отметила, что в школе проводится служебная проверка.
"В настоящее время в школе проводится служебная проверка, по итогам которой в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры. Также привлечены представители правоохранительных органов, в отношении отца мальчика возбуждено дело об административном правонарушении", - сказала Шарникова.
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МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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