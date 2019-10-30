В московской школе, куда ученик пришел с пистолетом, началась проверка

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Служебная проверка началась в московской школе, куда ученик принес пистолет, сообщила РИА Новости директор школы №717 Екатерина Шарникова.

Ранее столичный главк МВД РФ сообщил, что ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании.

"Двадцать девятого октября учащийся 8 класса принес в школу пневматический пистолет, который принадлежит его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал", - сказала Шарникова.

Она отметила, что в школе проводится служебная проверка.