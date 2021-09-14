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Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга
Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга - РИА Новости, 14.09.2021
Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из московского СИЗО "Бутырка" в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:50
2021-09-14T20:00
происшествия
санкт-петербург
казань
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
онк
алексей мельников
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из московского СИЗО "Бутырка" в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена."Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", - сказал Мельников.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
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происшествия, санкт-петербург, казань, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, онк, алексей мельников, россия, ильназ галявиев, стрельба в школе в казани
19:50 14.09.2021 (обновлено: 20:00 14.09.2021)
 
Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга

ОНК: Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, этапировали в СИЗО Петербурга

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из московского СИЗО "Бутырка" в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена.
"Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", - сказал Мельников.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 14:31
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Общественная наблюдательная комиссияОНКАлексей МельниковРоссияИльназ ГалявиевСтрельба в школе в Казани
 
 
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