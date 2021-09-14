https://ria.ru/20210914/sizo-1750072299.html
Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга
Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга - РИА Новости, 14.09.2021
Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из московского СИЗО "Бутырка" в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:50
2021-09-14T19:50
2021-09-14T20:00
происшествия
санкт-петербург
казань
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
онк
алексей мельников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732007203_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_7f8b4d0080453c54f3086633cd4e7b28.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из московского СИЗО "Бутырка" в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена."Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", - сказал Мельников.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
санкт-петербург
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732007203_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f5156d2d73fc6513dcdfb6639abe3866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, казань, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, онк, алексей мельников, россия, ильназ галявиев, стрельба в школе в казани
19:50 14.09.2021 (обновлено: 20:00 14.09.2021)
Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга
ОНК: Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, этапировали в СИЗО Петербурга