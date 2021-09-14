https://ria.ru/20210914/sizo-1750072299.html

Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга

Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга - РИА Новости, 14.09.2021

Галявиева этапировали в СИЗО Петербурга

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из московского СИЗО "Бутырка" в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:50

2021-09-14T19:50

2021-09-14T20:00

происшествия

санкт-петербург

казань

следственный комитет россии (ск рф)

общественная наблюдательная комиссия

онк

алексей мельников

россия

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, этапирован из московского СИЗО "Бутырка" в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена."Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз", - сказал Мельников.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html

санкт-петербург

казань

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, казань, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, онк, алексей мельников, россия, ильназ галявиев, стрельба в школе в казани