https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html

Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину

Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину - РИА Новости, 05.09.2022

Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину

Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в убийстве шести человек при стрельбе в пермском вузе, признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала краевого... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:25

2022-09-05T10:25

2022-09-05T14:41

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 5 сен — РИА Новости. Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в убийстве шести человек при стрельбе в пермском вузе, признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала краевого суда, где прошло первое заседание по существу.Молодому человеку вменяют шесть преступлений, при этом половина из них квалифицируется как особо тяжкие, сообщил представитель обвинения.Кроме того, первый заместитель прокурора Пермского края Максим Филиппов рассказал подробности подготовки подсудимого к преступлению."Бекмансуров поступил на первый курс, он неоднократно обходил территорию для сбора информации", — сообщил он.Представитель обвинения уточнил, что в день нападения злоумышленник взял с собой более 130 патронов с картечью.По данным гособвинения, утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете. Злоумышленник убил шесть человек и ранил еще 23. Кроме того, более трех десятков людей получили "нравственные и физические страдания". Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин.Бекмансурову предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", а также "Умышленное повреждение имущества" из-за порчи имущества вуза и припаркованных у кампуса автомобилей.Молодому человеку грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20211029/strelba-1756933048.html

https://ria.ru/20211216/professor-1764090139.html

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Кадры из зала суда, где рассматривают дело Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете "Вину признаю в полном объеме" – признание в суде Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете 2022-09-05T10:25 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь