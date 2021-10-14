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Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы
Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы - РИА Новости, 14.10.2021
Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы
Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева поместили обратно в СИЗО "Кресты" в Петербурге, после, предположительно, ещё одной... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:01
2021-10-14T20:01
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева поместили обратно в СИЗО "Кресты" в Петербурге, после, предположительно, ещё одной экспертизы, сообщил РИА Новости председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов.В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных экспертиз."Да, он помещен обратно в СИЗО-1. Никаких жалоб от него не поступало", - сказал Холодов.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент преступления, однако позже СК уточнил, что процедура еще не закончена.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
20:01 14.10.2021
 
Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы

ОНК: Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева поместили обратно в СИЗО "Кресты" в Петербурге, после, предположительно, ещё одной экспертизы, сообщил РИА Новости председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов.
В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных экспертиз.
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
11 августа, 14:31
Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, назвал мотив преступления
"Да, он помещен обратно в СИЗО-1. Никаких жалоб от него не поступало", - сказал Холодов.
Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент преступления, однако позже СК уточнил, что процедура еще не закончена.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Общественная наблюдательная комиссияРоссияСтрельба в школе в КазаниИльназ Галявиев
 
 
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