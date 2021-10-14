https://ria.ru/20211014/galyaviev-1754638654.html

Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы

Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы - РИА Новости, 14.10.2021

Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы

Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева поместили обратно в СИЗО "Кресты" в Петербурге, после, предположительно, ещё одной... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:01

2021-10-14T20:01

2021-10-14T20:01

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

общественная наблюдательная комиссия

россия

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева поместили обратно в СИЗО "Кресты" в Петербурге, после, предположительно, ещё одной экспертизы, сообщил РИА Новости председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов.В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных экспертиз."Да, он помещен обратно в СИЗО-1. Никаких жалоб от него не поступало", - сказал Холодов.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент преступления, однако позже СК уточнил, что процедура еще не закончена.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html

санкт-петербург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев