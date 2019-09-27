Красноярскую школьницу ранили в ухо из пневматики во время учебной стрельбы

КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте с ранением школьницы из пневматического оружия во время учебной стрельбы в одной из гимназий Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По словам собеседницы агентства, инцидент произошел еще 19 сентября на территории гимназии №16. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля.

"По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля случайно попала. Педагог имеет только положительные характеристики. Выясняются все обстоятельства", - сказала сотрудница пресс-службы.