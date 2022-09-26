https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819445366.html

Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

В школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть погибшие среди учеников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:42

2022-09-26T10:42

2022-09-26T12:32

происшествия

ижевск

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть погибшие среди учеников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram."Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация. <...> Информацию будем сверять позже с ФСБ", — сказал руководитель региона в видеообращении.По информации СК, погибли девять человек: пятеро школьников, два охранника и двое учителей. Данные уточняются.Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК."По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", — написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.В пресс-службе Минпросвещения заявили, что глава ведомства Сергей Кравцов поручил оперативно направить в Ижевск группу сотрудников министерства.Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

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Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба 2022-09-26T10:42 true PT0M31S

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Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), стрельба в школе в ижевске