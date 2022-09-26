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Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске
Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске
В школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть погибшие среди учеников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:42
2022-09-26T12:32
происшествия
ижевск
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть погибшие среди учеников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram."Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация. &lt;...&gt; Информацию будем сверять позже с ФСБ", — сказал руководитель региона в видеообращении.По информации СК, погибли девять человек: пятеро школьников, два охранника и двое учителей. Данные уточняются.Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК."По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", — написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.В пресс-службе Минпросвещения заявили, что глава ведомства Сергей Кравцов поручил оперативно направить в Ижевск группу сотрудников министерства.Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.
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ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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353
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Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
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происшествия, ижевск, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Стрельба в школе в Ижевске
10:42 26.09.2022 (обновлено: 12:32 26.09.2022)
 
Спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

Глава Удмуртии Бречалов: спецслужбы и скорая находятся на месте стрельбы у школы в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы № 88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы № 88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у школы № 88 Ижевска
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть погибшие среди учеников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.
"Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация. <...> Информацию будем сверять позже с ФСБ", — сказал руководитель региона в видеообращении.
По информации СК, погибли девять человек: пятеро школьников, два охранника и двое учителей. Данные уточняются.
"Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается", — добавили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК.
"По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", — написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
© Фото очевидцаАвтомобили правоохранительных органов у школы № 88 в Ижевске
Автомобили правоохранительных органов у школы №88 в Ижевске
© Фото очевидца
Автомобили правоохранительных органов у школы № 88 в Ижевске
В пресс-службе Минпросвещения заявили, что глава ведомства Сергей Кравцов поручил оперативно направить в Ижевск группу сотрудников министерства.
Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.
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ПроисшествияИжевскАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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