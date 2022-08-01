11:00 01.08.2022 (обновлено: 11:19 01.08.2022)
Суд продлил арест Галявиева до ноября
Верховный суд Татарстана продлил арест убившего девять человек в школе Галявиева до ноября
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Верховный суд Татарстана в понедельник продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, еще на три месяца, передает корреспондент РИА Новости.
Галявиев был задержан 11 мая 2021 года на месте преступления. Срок его ареста истекает 11 августа.
"Ходатайство следователя… удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева… до 11 ноября", - огласил решение судья. Ни одна из сторон дела, включая обвиняемого, не возражала против продления меры пресечения. По данным следствия, обвиняемый и его защитник продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, в деле 310 томов. Как уточнил представитель следствия, в настоящее время обвиняемый ознакомился со 148 томами уголовного дела, его защитник - со 160.
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: Ильназ Галявиев, которому на тот момент было 19 лет, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.