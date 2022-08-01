https://ria.ru/20220801/galyaviev-1806343049.html

Суд продлил арест Галявиева до ноября

Суд продлил арест Галявиева до ноября - РИА Новости, 01.08.2022

Суд продлил арест Галявиева до ноября

Верховный суд Татарстана в понедельник продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:00

2022-08-01T11:00

2022-08-01T11:19

стрельба в школе в казани

происшествия

россия

казань

ильназ галявиев

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Верховный суд Татарстана в понедельник продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, еще на три месяца, передает корреспондент РИА Новости.Галявиев был задержан 11 мая 2021 года на месте преступления. Срок его ареста истекает 11 августа."Ходатайство следователя… удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева… до 11 ноября", - огласил решение судья. Ни одна из сторон дела, включая обвиняемого, не возражала против продления меры пресечения. По данным следствия, обвиняемый и его защитник продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, в деле 310 томов. Как уточнил представитель следствия, в настоящее время обвиняемый ознакомился со 148 томами уголовного дела, его защитник - со 160.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: Ильназ Галявиев, которому на тот момент было 19 лет, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20220323/sud-1779645152.html

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельба в школе в казани, происшествия, россия, казань, ильназ галявиев, республика татарстан (татарстан)