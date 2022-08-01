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Суд продлил арест Галявиева до ноября - РИА Новости, 01.08.2022
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Суд продлил арест Галявиева до ноября
Суд продлил арест Галявиева до ноября - РИА Новости, 01.08.2022
Суд продлил арест Галявиева до ноября
Верховный суд Татарстана в понедельник продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:00
2022-08-01T11:19
стрельба в школе в казани
происшествия
россия
казань
ильназ галявиев
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Верховный суд Татарстана в понедельник продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, еще на три месяца, передает корреспондент РИА Новости.Галявиев был задержан 11 мая 2021 года на месте преступления. Срок его ареста истекает 11 августа."Ходатайство следователя… удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева… до 11 ноября", - огласил решение судья. Ни одна из сторон дела, включая обвиняемого, не возражала против продления меры пресечения. По данным следствия, обвиняемый и его защитник продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, в деле 310 томов. Как уточнил представитель следствия, в настоящее время обвиняемый ознакомился со 148 томами уголовного дела, его защитник - со 160.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: Ильназ Галявиев, которому на тот момент было 19 лет, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20220323/sud-1779645152.html
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стрельба в школе в казани, происшествия, россия, казань, ильназ галявиев, республика татарстан (татарстан)
11:00 01.08.2022 (обновлено: 11:19 01.08.2022)
 
Суд продлил арест Галявиева до ноября

Верховный суд Татарстана продлил арест убившего девять человек в школе Галявиева до ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 авг – РИА Новости. Верховный суд Татарстана в понедельник продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, еще на три месяца, передает корреспондент РИА Новости.
Галявиев был задержан 11 мая 2021 года на месте преступления. Срок его ареста истекает 11 августа.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 14:58
Жителя Белгородской области будут судить за оправдание нападений на школы
"Ходатайство следователя… удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева… до 11 ноября", - огласил решение судья. Ни одна из сторон дела, включая обвиняемого, не возражала против продления меры пресечения. По данным следствия, обвиняемый и его защитник продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, в деле 310 томов. Как уточнил представитель следствия, в настоящее время обвиняемый ознакомился со 148 томами уголовного дела, его защитник - со 160.
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: Ильназ Галявиев, которому на тот момент было 19 лет, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 14:40
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России
 
Стрельба в школе в КазаниПроисшествияРоссияКазаньИльназ ГалявиевРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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