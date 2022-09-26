https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819454637.html
Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске
Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске
На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего в Ижевске, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:14
2022-09-26T11:14
2022-09-26T11:20
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего в Ижевске, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии."Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе №88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220926/minprosvescheniya-1819447851.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, министерство внутренних дел рф (мвд россии), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Удмуртская Республика (Удмуртия)
11:14 26.09.2022 (обновлено: 11:20 26.09.2022)
Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске
МВД сообщило о шести погибших и около 20 пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске