https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819454637.html

Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске

Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске

На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего в Ижевске, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:14

2022-09-26T11:14

2022-09-26T11:20

происшествия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий стрелявшего в Ижевске, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии."Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе №88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220926/minprosvescheniya-1819447851.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, министерство внутренних дел рф (мвд россии), удмуртская республика (удмуртия)