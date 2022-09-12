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Биография Александра Соколова - РИА Новости, 12.09.2022
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Биография Александра Соколова
Биография Александра Соколова - РИА Новости, 12.09.2022
Биография Александра Соколова
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:32
2022-09-12T08:34
справки
александр соколов
россия
костромская область
кострома
костромской государственный университет имени н.а. некрасова
кировская область
политика
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Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Ниже приводится биографическая справка.Александр Валентинович Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме.В 1992 году окончил историко-педагогический факультет по специальности "История и педагогика" Костромского педагогического института им. Н.А. Некрасова (ныне Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова). В 2008 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО МИД России), в 2012 году – аспирантуру Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). Прошел обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС ("Школа губернаторов") в Москве. Кандидат политических наук (2011). В 1991-1992 годах работал воспитателем группы продленного дня школы № 17 Костромы, учителем истории. С 1992 по 1997 год – специалист 1 категории, ведущий специалист, заведующий отделом комитета по делам молодежи, семьи и детству в администрации Костромской области.С 1997 года начал работать в Москве.В 1997-2005 годах был секретарем, вторым секретарем Центрального комитета Российского Союза Молодежи.В 1998-2003 годах – председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений. В 2005-2011 годах занимал должность председателя Национального Совета молодежных и детских объединений России.В 2011-2014 годах – президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества.С 2008 года до февраля 2014 года был членом Общественной Палаты РФ.В феврале 2014 года был назначен заместителем губернатора Костромской области по вопросам внутренней политики. В июле 2014 года занял должность первого заместителя губернатора Костромской области. В мае 2015 года стал временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Костромской области.В октябре 2015 года вновь занял должность заместителя губернатора Костромской области. С 2017 года – заместитель начальника, начальник департамента Управления администрации президента России по внутренней политике; референт Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ.10 мая 2022 года Александр Соколов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. 18 июня 2022 года партия "Единая Россия" выдвинула Александра Соколова кандидатом от партии на выборах губернатора Кировской области в сентябре 2022 года.Член Государственного совета Российской Федерации.Почетный член Российского союза молодежи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
костромская область
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96
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справки, александр соколов, россия, костромская область, кострома, костромской государственный университет имени н.а. некрасова, кировская область, политика, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022
Справки, Александр Соколов, Россия, Костромская область, Кострома, Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, Кировская область, Политика, Единый день голосования в России, Единый день голосования — 2022
08:32 12.09.2022 (обновлено: 08:34 12.09.2022)
 

Биография Александра Соколова

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости
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Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Ниже приводится биографическая справка.
Александр Валентинович Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме.
В 1992 году окончил историко-педагогический факультет по специальности "История и педагогика" Костромского педагогического института им. Н.А. Некрасова (ныне Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова). В 2008 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО МИД России), в 2012 году – аспирантуру Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). Прошел обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС ("Школа губернаторов") в Москве. Кандидат политических наук (2011).
В 1991-1992 годах работал воспитателем группы продленного дня школы № 17 Костромы, учителем истории.
С 1992 по 1997 год – специалист 1 категории, ведущий специалист, заведующий отделом комитета по делам молодежи, семьи и детству в администрации Костромской области.
С 1997 года начал работать в Москве.
В 1997-2005 годах был секретарем, вторым секретарем Центрального комитета Российского Союза Молодежи.
В 1998-2003 годах – председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений.
В 2005-2011 годах занимал должность председателя Национального Совета молодежных и детских объединений России.
В 2011-2014 годах – президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества.
С 2008 года до февраля 2014 года был членом Общественной Палаты РФ.
В феврале 2014 года был назначен заместителем губернатора Костромской области по вопросам внутренней политики. В июле 2014 года занял должность первого заместителя губернатора Костромской области.
В мае 2015 года стал временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Костромской области.
В октябре 2015 года вновь занял должность заместителя губернатора Костромской области.
С 2017 года – заместитель начальника, начальник департамента Управления администрации президента России по внутренней политике; референт Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ.
10 мая 2022 года Александр Соколов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области.
18 июня 2022 года партия "Единая Россия" выдвинула Александра Соколова кандидатом от партии на выборах губернатора Кировской области в сентябре 2022 года.
Член Государственного совета Российской Федерации.
Почетный член Российского союза молодежи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлександр СоколовРоссияКостромская областьКостромаКостромской государственный университет имени Н.А. НекрасоваКировская областьПолитикаЕдиный день голосования в РоссииЕдиный день голосования — 2022
 
 
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