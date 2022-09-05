https://ria.ru/20220905/trass-1814076720.html
Биография Элизабет Трасс
Биография Элизабет Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
Биография Элизабет Трасс
Британский политик Элизабет (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир). РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:49
2022-09-05T14:49
2022-09-05T14:49
справки
лиз трасс
тереза мэй
дэвид кэмерон
великобритания
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Британский политик Элизабет (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.В 17 лет стала активным членом либеральных демократов, во время учебы возглавляла университетское либерально-демократическое общество. На последнем курсе университета перешла к консерваторам. После окончания университета работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform.В 2010 году после двух безуспешных попыток была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.В сентябре 2012 года премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон назначил ее на должность парламентского помощника министра образования.С июля 2014 года Трасс занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.В июле 2016 года Элизабет Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции в первом кабинете (2016-2017) Терезы Мэй.С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.24 июля 2019 года Элизабет Трасс была назначена министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона.10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия. 15 сентября 2021 года Элизабет Трасс была назначена министром иностранных дел и международного развития Великобритании.10 июля 2022 года после отставки премьер-министра Бориса Джонсона Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.5 сентября стало известно, что Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании и вскоре станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов. Трасс пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.Лиз Трасс пообещала в случае ее избрания премьер-министром страны стать "самым большим другом" Киева и удвоить поддержку Украины. Трасс также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, кому она позвонит в случае своего избрания на пост премьера Великобритании. Элизабет Трасс замужем, у нее две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, лиз трасс, тереза мэй, дэвид кэмерон, великобритания
Справки, Лиз Трасс, Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон, Великобритания
Британский политик Элизабет (Лиз) Трасс родилась
26 июля 1975 года. Детские годы провела
в Лидсе (графство Йоркшир).
Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.
В 17 лет
стала активным членом либеральных демократов, во время учебы возглавляла университетское либерально-демократическое общество. На последнем курсе университета перешла к консерваторам.
После окончания университета работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.
В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform.
В 2010 году после двух безуспешных попыток была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.
В сентябре 2012 года премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон назначил ее на должность парламентского помощника министра образования
.
С июля 2014 года Трасс занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
В июле 2016 года Элизабет Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции в первом кабинете (2016-2017) Терезы Мэй.
С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.
24 июля 2019 года Элизабет Трасс была назначена министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона.
10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия
.
15 сентября 2021 года
Элизабет Трасс была назначена министром иностранных дел и международного развития Великобритании.
10 июля 2022 года после отставки премьер-министра Бориса Джонсона Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
5 сентября стало известно, что Лиз Трасс избрана
главой Консервативной партии Великобритании и вскоре станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Трасс пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает
"начать снижать налоги с первого дня" премьерства.
Лиз Трасс пообещала в случае ее избрания премьер-министром страны стать "самым большим другом" Киева и удвоить поддержку Украины. Трасс также заявила
, что президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, кому она позвонит в случае своего избрания на пост премьера Великобритании.
Элизабет Трасс замужем, у нее две дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников