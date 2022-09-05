https://ria.ru/20220905/trass-1814076720.html

Биография Элизабет Трасс

Биография Элизабет Трасс - РИА Новости, 05.09.2022

Биография Элизабет Трасс

Британский политик Элизабет (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир). РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:49

2022-09-05T14:49

2022-09-05T14:49

справки

лиз трасс

тереза мэй

дэвид кэмерон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801745132_0:129:2790:1698_1920x0_80_0_0_e12cabd19ece42fb67eab14dca828d2a.jpg

Британский политик Элизабет (Лиз) Трасс родилась 26 июля 1975 года. Детские годы провела в Лидсе (графство Йоркшир). Изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже Оксфордского университета.В 17 лет стала активным членом либеральных демократов, во время учебы возглавляла университетское либерально-демократическое общество. На последнем курсе университета перешла к консерваторам. После окончания университета работала коммерческим директором в нефтегазовой компании Shell, а затем директором по экономике в телекоммуникационной компании Cable & Wireless.В 2008 году была назначена заместителем директора аналитического центра Reform.В 2010 году после двух безуспешных попыток была избрана в парламент от консерваторов юго-западного Норфолка.В сентябре 2012 года премьер-министр Великобритании (2010-2016) Дэвид Кэмерон назначил ее на должность парламентского помощника министра образования.С июля 2014 года Трасс занимала должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.В июле 2016 года Элизабет Трасс была назначена лорд-канцлером и государственным секретарем юстиции в первом кабинете (2016-2017) Терезы Мэй.С июня 2017 года она была главным секретарем казначейства во втором правительстве Терезы Мэй.24 июля 2019 года Элизабет Трасс была назначена министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании в правительстве Бориса Джонсона.10 сентября 2019 года она также была назначена министром по делам женщин и равноправия. 15 сентября 2021 года Элизабет Трасс была назначена министром иностранных дел и международного развития Великобритании.10 июля 2022 года после отставки премьер-министра Бориса Джонсона Лиз Трасс сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.5 сентября стало известно, что Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании и вскоре станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов. Трасс пообещала на новом посту "сразу взяться за дело" с целью восстановления экономики и обеспечения "проигрыша" России в конфликте на Украине. Кроме того, Трасс обещает "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.Лиз Трасс пообещала в случае ее избрания премьер-министром страны стать "самым большим другом" Киева и удвоить поддержку Украины. Трасс также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, кому она позвонит в случае своего избрания на пост премьера Великобритании. Элизабет Трасс замужем, у нее две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, лиз трасс, тереза мэй, дэвид кэмерон, великобритания