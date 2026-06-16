Премьер-министр Великобритании с пафосом сообщил, что по его личному приказу в районе Ла-Манша был задержан танкер, якобы принадлежащий к теневому флоту России. Свою пламенную речь Кир Стармер завершил призывом ко всем европейским союзникам делать то же самое, чтобы лишить Россию денег на ведение войны с Украиной. Неизвестно, какие цели преследовал сей радикулитный бросок дряхлого британского льва, а также на кого в целом было рассчитано данное шоу, но целевая публика отреагировала на выступление собственного премьера волной встречной критики и насмешек.