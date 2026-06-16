Премьер-министр Великобритании с пафосом сообщил, что по его личному приказу в районе Ла-Манша был задержан танкер, якобы принадлежащий к теневому флоту России. Свою пламенную речь Кир Стармер завершил призывом ко всем европейским союзникам делать то же самое, чтобы лишить Россию денег на ведение войны с Украиной. Неизвестно, какие цели преследовал сей радикулитный бросок дряхлого британского льва, а также на кого в целом было рассчитано данное шоу, но целевая публика отреагировала на выступление собственного премьера волной встречной критики и насмешек.
Журнал The Spectator, одно из старейших изданий Великобритании, назвал все произошедшее театром и политическим трюком. Рядовые комментаторы наперегонки соревновались в колкости шуток, отмечая откровенную показушность задержания судна, когда телеоператор спускается по тросу впереди группы захвата и преспокойно стоит спиной к потенциальным страшным русским нефтеконтрабандистам, а сами десантники с грозным видом водят стволами автоматов по совершенно пустой палубе.
Нужно сказать, что и в российском медиапространстве событие не вызвало кипучего всплеска, хотя всевозможные манипуляторы пытались раздуть тему под предлогом очередного безответного унижения России. Есть старое железное правило: если вас качают на резкие сиюминутные эмоции — значит, нужно старательно держать голову холодной.
Начать с того, что остановленный танкер Smytros ходит под флагом Камеруна и на момент задержания в составе его экипажа не было ни одного гражданина России. Лондон утверждает, что Smytros входит в состав так называемого теневого танкерного флота, но это не более, чем фигура речи, так как нет ни одного официально утвержденного перечня подобных судов. Фактически в этот список может быть внесен любой танкер, который подозревается в заходе в российские порты с нефтеналивными терминалами или в возможности перевалки черного золота в море (перегрузка "борт-в-борт" — ship-to-ship, или STS).
Есть еще ряд моментов (точнее, неудобных вопросов) к господину Стармеру со стороны его соотечественников.
Даже если допустить, что Smytros действительно вовлечен в перевозку нефтепродуктов, то груз на борту не является российским. Нефть в трюмах принадлежит стране или компании-покупателю — то есть Британский королевский флот занимается открытым грабежом, лишая добросовестную сторону сделки ее имущества, за которое уже уплачены миллионы долларов. Эти деньги на момент захвата давно лежат на счетах российских нефтетрейдеров. С таким же успехом кабинет Стармера мог бы напрямую прикупить в порту Усть-Луги или Приморска пятьдесят-шестьдесят тысяч тонн Urals, а потом заявить, что таким образом они лишили российскую армию топлива.
По словам самого британского премьер-министра и ряда чиновников из Еврокомиссии, в российский теневой флот входит свыше тысячи нефтеналивных судов. В этой связи совершенно непонятно, почему королевский флот только сейчас задержал танкер под флагом Камеруна, сколько аналогичных "теней" проходит в сутки через Ла-Манш, сколько их прошло за последние четыре года и каким образом это должно высушить российский военный бюджет.
Как известно, британское право — это классический пример прецедентной системы, когда решение суда, вынесенное по конкретному делу, становится обязательным при рассмотрении аналогичных типовых дел. В Европе применяется смешанная (или гибридная) правовая система, однако решения судебной ветви власти имеют громадный вес. Это к тому, что полтора года назад немецкие силовики по такой же схеме задержали судно Eventin с грузом нефти на борту. Основанием стало нарушение границ территориальных вод, однако в процессе разбирательств выяснилось, что танкер попал туда из-за поломки силовой установки и его, дрейфующего, затащило течением. Берлин пытался откачать нефть и пустить ее на собственные нужды, однако местный суд запретил это. С тех пор Eventin так и стоит у причальной стенки в порту Рюгена, ожидая окончательного вердикта.
Весной прошлого года могучая морская империя Эстония задержала танкер Kiwala, предъявив стандартные обвинения. Кая Каллас от радости из туфель выпрыгивала, вещая, какой сокрушительный удар нанесен лично Путину. В итоге судовладельцам выкатили список в три десятка нарушений, по устранении которых Kiwala преспокойно отправилась дальше — прямиком в Усть-Лугу. С момента задержания прошло меньше месяца.
Осенью прошлого года в танкерную буффонаду включился Париж. Французский спецназ с невероятным риском для жизни задержал двух граждан Китая — капитана и старшего помощника судна Boracay, — причем в вину им вменялась не перевозка российской нефти, а то, что они проигнорировали требования по остановке. Менее чем через неделю Boracay отправился восвояси и растворился на горизонте где-то в районе Индии.
В общем, игра изрядно проржавевшими мускулами королевского флота и в самой Британии никого не впечатлила, да и относительно лояльные источники посчитали это попыткой переключения внимания.
Ситуация в команде Стармера аховая. Издание Sky News со ссылкой на данные исследовательской группы More in Common пишет, что по итогам последних опросов действующий премьер имеет наихудший рейтинг в истории. Показатель одобрения его деятельности уплыл в отрицательную зону до 47 пунктов, побив рекорд Лиз Трасс, которая до этого считалась непререкаемой королевой политического дна, удержавшись на должности всего полтора месяца. Несколько дней назад из правительства Стармера демонстративно вышли два главных силовика — министр обороны Джон Хили и министр по делам Вооруженных сил Ал Карнс. Ранее в мае с тонущего корабля соскочили министр внутренних дел Джесс Филлипс, министр по делам жертв и борьбы с насилием, а также младшие министры здравоохранения и жилищного строительства.
Стармеру вменяют нерешаемый кризис в системе национального здравоохранения, резкий рост потребительских цен и стоимости жизни, отмену ряда традиционных социальных льгот, а также масштабный миграционный кризис. Именно последний пункт, возможно, и вынудил обитателя Даунинг-стрит пойти на захват танкера. Парой дней ранее в североирландском Белфасте мигрант из Судана напал с ножом на местного инвалида, нанеся ему тяжелейшие ранения. Белфаст — это историческая арена противостояния так называемых юнионистов и республиканцев, места проживания которых до сих пор разделяет пятиметровая стена, однако в этот раз местные жители отринули все внутренние разногласия и бросились громить общежития мигрантов, жечь их магазины и полицейские машины, благо опыта в этих вопросах им не занимать. Полиция в данном случае воспринимается как представитель центральной власти, и на сотрудниках Garda вымещают всю злость за "успехи" правительства.
Мистер Стармер, если вас уверили, что показуха с беззащитным танкером отсрочит вашу отставку, то у нас для вас плохие новости.
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