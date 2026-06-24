Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии Британии.

Выборы преемника Кира Стармера начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что проблема лидеров Западной Европы заключается в неумении видеть перспективы развития своих государств и учитывать интересы народа.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Кир Стармер, подавший в отставку с поста лидера правящей Лейбористской партии Британии, еще "подзадержался" на этой должности, иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

"Это их проблема, и проблема ни в каком не Стармере. Проблема в том, как там все это организовано. Мы с вами неоднократно говорили, разбирая и молниеносное пребывание у руля британской государственности (экс-премьера Риши - ред.) Сунака и прошедшее практически незамеченным пребывание той же (экс-премьера - ред.) Лиз Трасс . Я считаю, что Стармер еще подзадержался", - сказала она в эфире радио “ Sputnik ”.

Главная проблема лидеров Западной Европы - неумение, отсутствие на современном этапе понимания того, что это не "просто про выигранные выборы", а про будущее своего государства и интересы своего народа.

"Какие интересы можно реализовывать за пару месяцев нахождения во главе даже не (избирательной) кампании, а государства? Да никакие. Только очень узкой группы лиц. Вот если группа лиц небольшая поставила какие-то задачи, наверное, их можно попробовать реализовать за пару месяцев пребывания на таком посту", - отметила она.

Но когда речь идет о народе, "о чем мы говорим", сказала Захарова.