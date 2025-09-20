https://ria.ru/20250920/tramp-2043095443.html

Два трупа помогли Трампу сдержать слово, данное Путину

Только что завершившийся визит Трампа в Великобританию был назван местными СМИ грандиозным, историческим и ошеломительным успехом. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:00:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043145179_0:9:1536:873_1920x0_80_0_0_600a70e3d7016fe41ab1f3585c79664d.jpg

Только что завершившийся визит Трампа в Великобританию был назван местными СМИ грандиозным, историческим и ошеломительным успехом.Для премьера Стармера все прошло неплохо, потому что он не был публично послан подметать Ла-Манш, в то время как Трамп публично и неоднократно оскорбил своими манерами английского короля, исполняющую обязанности королевы и прочих герцогов Мальборо, графов Честерфилд и баронов Явы Золотой.Для оппозиционных Стармеру политиков все прошло супер, потому что британский премьер показал себя местной аудитории дрожащим мешком слизи, который ради благоволения Трампа сдал американцам вообще все и уйдет в историю самым ничтожным премьером после Лиз Трасс, которую попросили на выход через 45 дней.Для шеф-повара торжественного обеда в честь Трампа все прошло вообще волшебно, потому что теперь он сделает миллионы на мемуарах. С учетом того, что британская кухня считается одной из главных причин суицида, Трамп прилежно все съел и потом даже мимоходом отметил, что "схомячил нафиг все, что они там подсунули".На самом же деле визит американского президента в бывшую метрополию был в каком-то смысле ритуально-прощальным. Злые языки даже сравнили поездку с репетицией похорон короля Британии Карла III, который действительно выглядел не очень и тайком от гостей дышал на ладан. Заявления Трампа вроде "мы объединены навечно и всегда останемся друзьями" также добавляли ситуации мрачного сюрреализма, особенно в свете того, что переговоры с ним вел другой живой труп — только политический.На данный момент позиции нынешнего британского премьера не просто плохие, а очень плохие. Лейбористская партия, от которой Стармер был назначен, только что обновила по опросам исторический антирекорд. Это означает, что, если бы выборы прошли прямо сейчас, партия Reform UK с 35 процентами наголову бы разгромила лейбористов с их 16. Согласно анализу от Bloomberg, "Европа становится неуправляемым континентом": "Это может вскоре перерасти в панику, учитывая высокие показатели поддержки крайне правых на следующих выборах в Германии, Франции и Великобритании".На этом фоне Стармеру было жизненно важно принести избирателям в клювике хоть что-то. Трамп ему подыграл, но в обмен ободрал как липку.Есть мнение, что камнем преткновения в украинском конфликте является именно Великобритания, которая воспринимает свое участие в прокси-войне против России как последний шанс остаться в числе "великих держав" и поэтому делает все, чтобы конфликт продолжался, даже за счет своих множащихся внутренних проблем. Судя по всему, Дональд Фрейдович, прекрасно зная про эти эдиповы проекции и комплексы, решил их по максимуму монетизировать, одновременно сохраняя если не дух, то букву договоренностей с Путиным.Британцы очень боялись, что Трамп заставит свернуть их украинскую лавочку. К их облегчению, на финальной пресс-конференции со Стармером он пожаловался, что "Путин его подвел", хотя и "ожидаются хорошие новости". Британский премьер, в свою очередь, гордо сообщил, что сегодня они обсудили, как можно укрепить их оборону, "дальше поддерживать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение". В переводе на русский — Трамп сказал: вы там попробуйте сами, а я посмотрю и похихикаю.В обмен на "недовольство Путиным" Стармер совершил предательство национальных интересов. В рамках визита Трампа США и Великобритания подписали Tech prosperity deal ("Сделку по технологическому процветанию") на 350 миллиардов долларов, согласно которой крупнейшие американские техногиганты по факту подомнут под себя все, что там еще движется, и поставят крест на технологической самостоятельности островного государства. На бумаге — инвестиции в искусственный интеллект, суперкомпьютеры, дата-центры, сеть малых АЭС и все хорошее. По факту же, как заявил экс-заместитель британского премьера Ник Клегг, "этот договор превращает Великобританию в технологически вассальное государство".Мало того, даже откушав с королем куриного баллотина, завернутого в кабачки, Трамп не отменил вообще ничего из тарифов и пошлин, возложенных им на Великобританию. По оценке издания The New York Times, "беспрецедентная демонстрация гостеприимства вряд ли принесет какие-либо долгосрочные выгоды для Лондона", при этом "американский лидер не изменил своей позиции по волнующим Лондон вопросам Украины, а также не дал никаких новых обещаний по поддержке "коалиции желающих".Некоторые безответственные эксперты считают, что Трамп сейчас по украинской теме проводит дембельский аккорд, в обмен на похлопывания по евроспинам выдаивая досуха и обескровливая тех, кто все еще мечтает нагадить России. Больше европейских денег у Америки — меньше денег для русофобской Европы и Украины — легче России — в выигрыше все.Буквально вчера постпред США при НАТО Мэттью Уитакер так и заявил: "Трамп не будет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной", то есть как только доить будет уже нечего, тогда волшебная лавочка закроется сама собой, причем с грохотом.Вчера президент России Владимир Путин между строк сообщил, что "за полтора-два года Россия увеличила выпуск некоторых видов вооружений в 30 раз". Путин также выразил надежду и "рассчитывает на то, что связанные с СВО события пройдут", но "востребованность в современных Вооруженных силах России не закончится даже с окончанием СВО".Для особо понятливых в Лондоне, Париже, Берлине и Киеве: о передышке и реванше можете не мечтать, особенно если скоро придется перейти с "Мальборо" на "Беломорканал".

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

