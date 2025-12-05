Рейтинг@Mail.ru
Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/britaniya-2059935527.html
Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу
Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу - РИА Новости, 05.12.2025
Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу
Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу, посвященного разоблачению всех тех, кто сместил ее с... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T03:48:00+03:00
2025-12-05T03:48:00+03:00
в мире
великобритания
лиз трасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828017144_0:82:3041:1793_1920x0_80_0_0_d319442d578f6ef8c96ca586b40498c2.jpg
https://ria.ru/20250227/britaniya-2002066637.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828017144_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5b4b147973169767da0b8f32017d64a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лиз трасс
В мире, Великобритания, Лиз Трасс
Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу

Экс-премьер Британии Лиз Трасс запускает шоу для разоблачения своих противников

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу, посвященного разоблачению всех тех, кто сместил ее с должности, и рассказам об истинном положении дел в Британии и на Западе.
"В 2022 меня сместили с поста премьер-министра Великобритании. Я пыталась спасти нашу страну от порочного круга, в котором она сейчас находится. На меня возложили вину за рыночный кризис, в (появлении - ред.) которого я не виновата. Глубинное государство и их союзники в СМИ и политике пытались меня уничтожить, потому что я бросила вызов их многолетним неудачам. Теперь я вернулась. Я разоблачу всех, кто меня сместил. Я брошу вызов глубинному государству. Я расскажу, что на самом деле происходит в нашей стране и по всему Западу. Смотрите "Шоу Лиз Трасс" каждую пятницу", - сказала Трасс в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Согласно видеоролику, шоу будет выходить каждую пятницу в 21.00 мск, начиная с 5 декабря. Трасс не упомянула, на какой платформе будет публиковать выпуски.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Экс-премьер Британии призвала устроить массовое восстание в стране
27 февраля, 21:50
 
В миреВеликобританияЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала