МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о запуске собственного еженедельного шоу, посвященного разоблачению всех тех, кто сместил ее с должности, и рассказам об истинном положении дел в Британии и на Западе.
"В 2022 меня сместили с поста премьер-министра Великобритании. Я пыталась спасти нашу страну от порочного круга, в котором она сейчас находится. На меня возложили вину за рыночный кризис, в (появлении - ред.) которого я не виновата. Глубинное государство и их союзники в СМИ и политике пытались меня уничтожить, потому что я бросила вызов их многолетним неудачам. Теперь я вернулась. Я разоблачу всех, кто меня сместил. Я брошу вызов глубинному государству. Я расскажу, что на самом деле происходит в нашей стране и по всему Западу. Смотрите "Шоу Лиз Трасс" каждую пятницу", - сказала Трасс в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Согласно видеоролику, шоу будет выходить каждую пятницу в 21.00 мск, начиная с 5 декабря. Трасс не упомянула, на какой платформе будет публиковать выпуски.
27 февраля, 21:50