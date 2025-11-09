Британцы сожгли чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

ЭДЕНБРИДЖ (Великобритания), 9 ноя - РИА Новости. Гигантское чучело британского премьер-министра Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса в городке Эденбридж на юге Англии, передает корреспондент РИА Новости.

Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии 5 ноября, однако мероприятие в Эденбридже в этом году прошло в субботу, 8 ноября. Организовывает ежегодное сжигание чучел Общество костров Эденбриджа, которое существует уже почти 100 лет.

На масштабное мероприятие пришли тысячи местных жителей. После 18.00 (21.00 мск) началась факельная процессия через весь городок. Участники процессии в костюмах епископа, певчих церковного хора, а также чучел Гая Фокса и Анны Болейн с отрубленной головой прошли по главным улицам от Фиркрофт-уэй до поля на окраине города, принадлежащего Обществу костров. Вдоль маршрута собрались тысячи зрителей, которые вместе с участниками процессии скандировали: "Cожжем предателя Стармера!", "Что мы сделаем? Сожжем его!".

За процессией проследовали сборщики пожертвований на благотворительность. Глашатай перед ними призывал людей жертвовать средства, если у них "что-то осталось после Стармера".

Вечером на поле началось шоу фейерверков со сжиганием двух 11-метровых чучел. Одно из них было наряжено в настоящего Гая Фокса, а другим "Гаем" стал Стармер . Традиция подмены второго "Гая" известным лицом с неоднозначной репутацией началась около 30 лет назад.

В руки премьеру дали факел и планшет с надписью "подлиза Трампа ", за пояс ему заткнули телефон с цифровым удостоверением личности на экране - отсылка к непопулярной мере британского правительства, петицию против которой подписали около 3 миллионов человек. На чучело также нацеплен значок "вредитель фермеров".