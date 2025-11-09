Рейтинг@Mail.ru
Британцы сожгли чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 09.11.2025 (обновлено: 09:57 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/starmer-2053729437.html
Британцы сожгли чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса
Британцы сожгли чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса - РИА Новости, 09.11.2025
Британцы сожгли чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса
Гигантское чучело британского премьер-министра Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса в городке Эденбридж на юге Англии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T00:35:00+03:00
2025-11-09T09:57:00+03:00
в мире
кир стармер
дональд трамп
борис джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053748554_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0160f9246bf678d20859018ddc8ef75c.jpg
https://ria.ru/20251102/napadenie-2052451849.html
https://ria.ru/20251104/britanija-2052831282.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гигантское чучело Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса на юге Англии
Гигантское чучело британского премьер-министра Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса в городке Эденбридж на юге Англии, передает корреспондент РИА Новости.
2025-11-09T00:35
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053748554_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_38b9aed958d601761d60f10000a46042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кир стармер, дональд трамп, борис джонсон
В мире, Кир Стармер, Дональд Трамп, Борис Джонсон
Британцы сожгли чучело Стармера в честь ночи Гая Фокса

Британцы сожгли чучело Стармера на юге Англии в честь ночи Гая Фокса

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭДЕНБРИДЖ (Великобритания), 9 ноя - РИА Новости. Гигантское чучело британского премьер-министра Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса в городке Эденбридж на юге Англии, передает корреспондент РИА Новости.
Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии 5 ноября, однако мероприятие в Эденбридже в этом году прошло в субботу, 8 ноября. Организовывает ежегодное сжигание чучел Общество костров Эденбриджа, которое существует уже почти 100 лет.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде
2 ноября, 01:29
На масштабное мероприятие пришли тысячи местных жителей. После 18.00 (21.00 мск) началась факельная процессия через весь городок. Участники процессии в костюмах епископа, певчих церковного хора, а также чучел Гая Фокса и Анны Болейн с отрубленной головой прошли по главным улицам от Фиркрофт-уэй до поля на окраине города, принадлежащего Обществу костров. Вдоль маршрута собрались тысячи зрителей, которые вместе с участниками процессии скандировали: "Cожжем предателя Стармера!", "Что мы сделаем? Сожжем его!".
За процессией проследовали сборщики пожертвований на благотворительность. Глашатай перед ними призывал людей жертвовать средства, если у них "что-то осталось после Стармера".
Вечером на поле началось шоу фейерверков со сжиганием двух 11-метровых чучел. Одно из них было наряжено в настоящего Гая Фокса, а другим "Гаем" стал Стармер. Традиция подмены второго "Гая" известным лицом с неоднозначной репутацией началась около 30 лет назад.
В руки премьеру дали факел и планшет с надписью "подлиза Трампа", за пояс ему заткнули телефон с цифровым удостоверением личности на экране - отсылка к непопулярной мере британского правительства, петицию против которой подписали около 3 миллионов человек. На чучело также нацеплен значок "вредитель фермеров".
В прошлые годы схожей участи подверглись чучела бывших премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс, американского президента Дональда Трампа и голливудского продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании.
В ночь Гая Фокса отмечается провал Порохового заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Британии запретили протесты у домов чиновников
4 ноября, 19:47
 
В миреКир СтармерДональд ТрампБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала