https://ria.ru/20260216/tramp-2074680674.html
Экс-премьер Британии опубликовала фото с Трампом с подписью "прав во всем"
Экс-премьер Британии опубликовала фото с Трампом с подписью "прав во всем" - РИА Новости, 16.02.2026
Экс-премьер Британии опубликовала фото с Трампом с подписью "прав во всем"
Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выложила в соцсетях совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом, подписав ее фразой "прав во... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:41:00+03:00
2026-02-16T13:41:00+03:00
2026-02-16T13:41:00+03:00
в мире
великобритания
сша
флорида
лиз трасс
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074678723_0:17:753:441_1920x0_80_0_0_a637290176387fc92d5c143c8217bff3.jpg
https://ria.ru/20260211/tramp-2073768580.html
великобритания
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074678723_0:0:754:566_1920x0_80_0_0_4b934e737b2d5ff20c0c04da4f0db1e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, флорида, лиз трасс, дональд трамп
В мире, Великобритания, США, Флорида, Лиз Трасс, Дональд Трамп
Экс-премьер Британии опубликовала фото с Трампом с подписью "прав во всем"
Экс-премьер Британии Трасс выложила фото с Трампом с подписью "прав во всем"