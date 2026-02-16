Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Британии опубликовала фото с Трампом с подписью "прав во всем" - РИА Новости, 16.02.2026
13:41 16.02.2026
Экс-премьер Британии опубликовала фото с Трампом с подписью "прав во всем"
Экс-премьер Британии опубликовала фото с Трампом с подписью "прав во всем"
2026-02-16T13:41:00+03:00
2026-02-16T13:41:00+03:00
в мире
великобритания
сша
флорида
лиз трасс
дональд трамп
в мире, великобритания, сша, флорида, лиз трасс, дональд трамп
В мире, Великобритания, США, Флорида, Лиз Трасс, Дональд Трамп
ЛОНДОН, 16 фев – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выложила в соцсетях совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом, подписав ее фразой "прав во всем".
Фотография появилась в аккаунте Трасс в Х. Изображение она подписала фразой "прав во всем" и отметила аккаунт американского президента.
По информации издания Guardian, снимок был сделан в Мар-а-Лаго во Флориде. При этом нет информации о том, сколько продолжалась встреча политиков и кто был ее инициатором. Сам Дональд Трамп не сообщал о встрече с Трасс в своих соцсетях.
Трамп поделил все страны на две колонки, заявил Медведев
В миреВеликобританияСШАФлоридаЛиз ТрассДональд Трамп
 
 
