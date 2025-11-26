В Лондоне протестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр

Во вторник столичная служба полиции запретила акцию фермерской группы Berkshire Farmers, приуроченную к презентации бюджетного плана на следующий год главой британского минфина Рэйчел Ривз. В анонсе акции отмечалось, что фермеры намерены защитить будущее британского сельского хозяйства и протестовать против налога на наследство сельскохозяйственных земель. В заявлении полиции говорится, что решение о запрете было принято из-за того, что тракторы в таким количестве могут нарушить городское движение.