В Лондоне протестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр

ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Протестующие фермеры привезли десятки тракторов в центр Лондона несмотря на запрет полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник столичная служба полиции запретила акцию фермерской группы Berkshire Farmers, приуроченную к презентации бюджетного плана на следующий год главой британского минфина Рэйчел Ривз. В анонсе акции отмечалось, что фермеры намерены защитить будущее британского сельского хозяйства и протестовать против налога на наследство сельскохозяйственных земель. В заявлении полиции говорится, что решение о запрете было принято из-за того, что тракторы в таким количестве могут нарушить городское движение.
Несмотря на запрет и отмену мероприятия группой Berkshire Farmers, десятки фермеров приехали в центр Лондона на тракторах, разместив их на улицах в правительственном квартале Уайтхолл и возле Трафальгарской площади.
На тракторах развешаны плакаты с лозунгами "Дураки голосуют за лейбористов", "Нет фермеров - нет еды" и другие. На многих тракторах подняты флаги Великобритании и Англии.
Столичная полиция сообщила, что было произведено "несколько арестов" участников акции.
Фермерские группы регулярно проводят протесты против политики британского правительства в сфере сельского хозяйства, в частности, против нового налога в размере 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли.
В декабре 2024 года сотни фермеров на тракторах провели протест в центре Лондона, выступая против введения налога. В ноябре 2024 года 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.
