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В Совфеде назвали отставку Стармера "звонком" для других евролидеров - РИА Новости, 22.06.2026
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13:12 22.06.2026
В Совфеде назвали отставку Стармера "звонком" для других евролидеров

РИА Новости: Джабаров оценил влияние отставки Стармера на других евролидеров

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что отставка Кира Стармера может стать "первым звонком" для европейских лидеров, которые, по его мнению, в русофобском угаре потеряли чувство реальности.
  • Сенатор отметил, что Британия сейчас — это средняя европейская страна, которая не входит в первую десятку развитых стран мира и не может похвастаться решением социальных проблем, вопросов миграции и экономики.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Отставка британского премьера Кира Стармера может стать первым "звонком" для других евролидеров, которые в русофобском угаре потеряли чувство реальности, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Стармер в понедельник заявил о своей отставке.
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"Это может стать первым звонком для всех европейских лидеров, которые в русофобском угаре, по-моему, потеряли уже чувство мира и чувство реальности", - отметил Джабаров.
По словам сенатора, Стармер - абсолютно средний политик, абсолютно ничем себя не зарекомендовал, как, собственно, и его предшественники - Лиз Трасс, Борис Джонсон, "много их было, даже уже по памяти половину мы не помним".
Джабаров также отметил, что Британия сейчас - это достаточно средняя европейская страна, которая даже не входит в первую десятку развитых стран мира, которой кроме хорошо поставленной работы специальных служб, похвалиться больше ничем не может. "Ни решением социальных проблем, ни вопросов миграции, ни вопросов экономики. Так что я думаю, что все проблемы у британцев только начинаются", - сказал политик.
По словам законодателя, "из Великобритании она (страна - ред.) плавно перейдет в Мелкобританию".
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