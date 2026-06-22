В Совфеде назвали отставку Стармера "звонком" для других евролидеров

Джабаров также отметил, что Британия сейчас - это достаточно средняя европейская страна, которая даже не входит в первую десятку развитых стран мира, которой кроме хорошо поставленной работы специальных служб, похвалиться больше ничем не может. "Ни решением социальных проблем, ни вопросов миграции, ни вопросов экономики. Так что я думаю, что все проблемы у британцев только начинаются", - сказал политик.