https://ria.ru/20250630/bum-2026374975.html

Кокаиновый бум среди политиков ЕС: "салфетка" Макрона пошла по рукам

Кокаиновый бум среди политиков ЕС: "салфетка" Макрона пошла по рукам - РИА Новости, 30.06.2025

Кокаиновый бум среди политиков ЕС: "салфетка" Макрона пошла по рукам

Настоящей "звездой" саммита НАТО стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во время общения с журналистами политик вела себя совершенно неадекватно, она... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:24:00+03:00

2025-06-30T18:24:00+03:00

2025-06-30T18:24:00+03:00

в мире

европа

джорджа мелони

италия

англия

лиз трасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988845198_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_9363efedf2ed7b6a89dc84741709dc87.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Настоящей "звездой" саммита НАТО стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во время общения с журналистами политик вела себя совершенно неадекватно, она вращала глазами, гримасничала, шмыгала носом. Создавалось впечатление, что ее лицо живет отдельно от тела.Пользователи интернета тут же высказали предположение о том, что Мелони была "под веществами". Ситуации добавляет пикантности еще один фактор: Европу захлестнуло "кокаиновое цунами".Хлопает глазами, вертит головой и шмыгает носомНа скандальном ролике премьер-министр Италии стоит с выпученными глазами, постоянно на что-то отвлекается, вертит головой, поджимает и облизывает губы, при этом она периодически шмыгает носом.Сама Мелони пока никак не комментировала свое странное поведение во время общения с журналистами. Судя по кадрам, ей действительно очень тяжело давалась беседа, политик отвлекалась и очень старалась держать себя в руках и членораздельно говорить.Не обошло вниманием скандальное интервью и специалистов. Столь необычную мимику Джорджи Мелони можно объяснить приемом допинга, пояснил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров."Виден расширенный зрачок, очень активная мимика, плавающий взгляд, ускоренная речь. Я как нарколог вижу здесь применение серьезного допинга", – сказал Шуров.Становиться нормой у политиковИ это далеко не единичные случай, когда представители западной элиты попадают в скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ."У них регулярно что-то происходит. Бывший министр внутренних дел Англии Дэвид Бланкетт в открытую признался, что он кокаин употреблял. Там огромный скандал был в Англии. Борис Джонсон просто алкаш. Он пострадал из-за ковидной вечеринки, что во времена ограничения он умудрился пьянку устроить и попасть в камеру", - отметил в беседе с коллегами из aif.ru нарколог, врач-психиатр Василий Шуров.Ужасно, что подозрения в употреблении наркотиков появляются у лиц, обладающих большой властью.Готовы нажать кнопкуБывший глава МИД Великобритании Лиз Трасс, во время своего участия в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия."Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — сказала она во время выступления в Бирмингеме в августе 2023 года.Особую тревогу вызывает тот факт, что, как писала The Guardian со ссылкой на источники, после вечеринок, которые Трасс организовывала для своих политических союзников в особняке на Чевенинг-стрит, были обнаружены следы наркотических веществ.И ведь политик в неадекватном состоянии вполне может и действительно нажать кнопку.Соображали на троих в поездеНу а пользователи социальных сетей сразу вспомнили похожую скандальную историю в поезде, когда в начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер. Политики направлялись в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.На видео попал момент, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, похожий на маленький пакет, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку.При виде журналистов с камерой лидеры стран Западной Европы попытались скрыть эти предметы.В социальной сети X сразу появились предположения, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее, правда, Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.Кокаиновое цунами, захлестнувшее ЕвропуО том, что Европу захлестнуло кокаиновое цунами, рассказали в The Guardian еще несколько лет назад. И с тех пор ситуация только ухудшилась.Британские пограничники буквально на днях изъяли одну из самых крупных партий кокаина в истории. Об этом пишет The Independent.По информации властей, речь идет о 2,4 т кокаина, прибывших в Англию из Панамы.Партия наркотиков стоимостью $132 млн были обнаружены в порту под контейнерами на панамском судне.Что, впрочем, на фоне "салфеток Макрона" и гримас премьер-министра Италии, похоже, становится обычным делом для Европы.

европа

италия

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, джорджа мелони, италия, англия, лиз трасс