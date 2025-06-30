Кокаиновый бум среди политиков ЕС: "салфетка" Макрона пошла по рукам
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Настоящей "звездой" саммита НАТО стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во время общения с журналистами политик вела себя совершенно неадекватно, она вращала глазами, гримасничала, шмыгала носом. Создавалось впечатление, что ее лицо живет отдельно от тела.
Пользователи интернета тут же высказали предположение о том, что Мелони была "под веществами". Ситуации добавляет пикантности еще один фактор: Европу захлестнуло "кокаиновое цунами".
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
Хлопает глазами, вертит головой и шмыгает носом
На скандальном ролике премьер-министр Италии стоит с выпученными глазами, постоянно на что-то отвлекается, вертит головой, поджимает и облизывает губы, при этом она периодически шмыгает носом.
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
Сама Мелони пока никак не комментировала свое странное поведение во время общения с журналистами. Судя по кадрам, ей действительно очень тяжело давалась беседа, политик отвлекалась и очень старалась держать себя в руках и членораздельно говорить.
Не обошло вниманием скандальное интервью и специалистов. Столь необычную мимику Джорджи Мелони можно объяснить приемом допинга, пояснил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров.
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
"Виден расширенный зрачок, очень активная мимика, плавающий взгляд, ускоренная речь. Я как нарколог вижу здесь применение серьезного допинга", – сказал Шуров.
Становиться нормой у политиков
И это далеко не единичные случай, когда представители западной элиты попадают в скандалы, связанные с употреблением запрещенных веществ.
"У них регулярно что-то происходит. Бывший министр внутренних дел Англии Дэвид Бланкетт в открытую признался, что он кокаин употреблял. Там огромный скандал был в Англии. Борис Джонсон просто алкаш. Он пострадал из-за ковидной вечеринки, что во времена ограничения он умудрился пьянку устроить и попасть в камеру", - отметил в беседе с коллегами из aif.ru нарколог, врач-психиатр Василий Шуров.
© @gorbunovyuriyБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Украине снялся в новой комедии "Поезд в 31 декабря"
© @gorbunovyuriy
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Украине снялся в новой комедии "Поезд в 31 декабря"
Ужасно, что подозрения в употреблении наркотиков появляются у лиц, обладающих большой властью.
Готовы нажать кнопку
Бывший глава МИД Великобритании Лиз Трасс, во время своего участия в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — сказала она во время выступления в Бирмингеме в августе 2023 года.
Особую тревогу вызывает тот факт, что, как писала The Guardian со ссылкой на источники, после вечеринок, которые Трасс организовывала для своих политических союзников в особняке на Чевенинг-стрит, были обнаружены следы наркотических веществ.
И ведь политик в неадекватном состоянии вполне может и действительно нажать кнопку.
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Соображали на троих в поезде
Ну а пользователи социальных сетей сразу вспомнили похожую скандальную историю в поезде, когда в начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер. Политики направлялись в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.
© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
На видео попал момент, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, похожий на маленький пакет, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку.
При виде журналистов с камерой лидеры стран Западной Европы попытались скрыть эти предметы.
В социальной сети X сразу появились предположения, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее, правда, Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
Кокаиновое цунами, захлестнувшее Европу
О том, что Европу захлестнуло кокаиновое цунами, рассказали в The Guardian еще несколько лет назад. И с тех пор ситуация только ухудшилась.
Британские пограничники буквально на днях изъяли одну из самых крупных партий кокаина в истории. Об этом пишет The Independent.
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони
По информации властей, речь идет о 2,4 т кокаина, прибывших в Англию из Панамы.
Партия наркотиков стоимостью $132 млн были обнаружены в порту под контейнерами на панамском судне.
Что, впрочем, на фоне "салфеток Макрона" и гримас премьер-министра Италии, похоже, становится обычным делом для Европы.