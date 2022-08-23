22:59 23.08.2022 (обновлено: 23:19 23.08.2022)
Трасс заявила, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие
Глава МИД Британии Трасс заявила, что будет готова применить ядерное оружие, если нужно
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — заявила она во время выступления в Бирмингеме, отвечая на вопрос, как она будет себя чувствовать в случае принятия такого решения.
Трансляция велась на Youtube-канале Times Radio.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата: глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Тори пришлось избирать нового лидера после скандала с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны. Ряд политиков утверждали, что Джонсон знал о прошлом Пинчера. Премьер позднее извинился, однако около 60 членов правительства и партийных функционеров в знак протеста ушли в отставку.