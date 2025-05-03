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Экс-премьер Британии заявила, что власти Германии ведут опасную игру - РИА Новости, 03.05.2025
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14:41 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/germaniya-2014780114.html
Экс-премьер Британии заявила, что власти Германии ведут опасную игру
Экс-премьер Британии заявила, что власти Германии ведут опасную игру - РИА Новости, 03.05.2025
Экс-премьер Британии заявила, что власти Германии ведут опасную игру
Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после признания немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:41:00+03:00
2025-05-03T14:41:00+03:00
в мире
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тино крупалла
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после признания немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявила, что власти Германии ведут опасную игру, которая только усилит недовольство в обществе. "Левые и администрация играют в опасную игру, пытаясь подавить такие партии, как АдГ. Это только вызовет среди общественности ещё большую фрустрацию из-за огромных неудач в вопросах массовой миграции, экономики и углеродной нейтральности. В политике нужно бороться через выборы, а не с помощью слежки и юридической войны", - написала она на своей странице в соцсети X. В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
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в мире, германия, великобритания, лиз трасс, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс
В мире, Германия, Великобритания, Лиз Трасс, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
Экс-премьер Британии заявила, что власти Германии ведут опасную игру

Трасс заявила, что в Германии играют в опасную игру, пытаясь подавить АдГ

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после признания немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявила, что власти Германии ведут опасную игру, которая только усилит недовольство в обществе.
"Левые и администрация играют в опасную игру, пытаясь подавить такие партии, как АдГ. Это только вызовет среди общественности ещё большую фрустрацию из-за огромных неудач в вопросах массовой миграции, экономики и углеродной нейтральности. В политике нужно бороться через выборы, а не с помощью слежки и юридической войны", - написала она на своей странице в соцсети X.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Рубио призвал Германию сменить политический курс
2 мая, 20:26
 
В миреГерманияВеликобританияЛиз ТрассТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХСС
 
 
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