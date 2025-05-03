Экс-премьер Британии заявила, что власти Германии ведут опасную игру
Трасс заявила, что в Германии играют в опасную игру, пытаясь подавить АдГ
© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после признания немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявила, что власти Германии ведут опасную игру, которая только усилит недовольство в обществе.
"Левые и администрация играют в опасную игру, пытаясь подавить такие партии, как АдГ. Это только вызовет среди общественности ещё большую фрустрацию из-за огромных неудач в вопросах массовой миграции, экономики и углеродной нейтральности. В политике нужно бороться через выборы, а не с помощью слежки и юридической войны", - написала она на своей странице в соцсети X.
В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, по ряду недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
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