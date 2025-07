https://ria.ru/20250707/britaniya-2027514035.html

Борис Джонсон ищет способ вернуться, Британия — продержаться четыре года

Да уж, не так Кир Стармер собирался отмечать первую годовщину на посту премьера Британии. Он точно не рассчитывал на подобные обложки и заголовки в своих СМИ...

Да уж, не так Кир Стармер собирался отмечать первую годовщину на посту премьера Британии. Он точно не рассчитывал на подобные обложки и заголовки в своих СМИ. Идеологический рупор либералов — журнал The Economist вышел с фотографией тонущего Стармера и заголовком "Трагедия лейбористов". Практически все газеты полны обидных для власти карикатур и уничижительных характеристик.Самое тревожное для Стармера — это тот факт, что даже лейбористская пресса ставит под сомнение его способность вывести свою партию и правительство из кризиса. Газета The Guardian, отмечая год правления лейбористов, явно дает понять, что те сожгли свои предвыборные обещания. И публикует статью под унизительным заголовком: "Лейбористам нужен лидер, а вместо этого они имеют Стармера, премьера-невидимку". Повторимся: это пишет лейбористская пресса! Консервативная же вообще не выбирает выражений в адрес провалившегося, с ее точки зрения, премьера.А ведь Стармер планировал подойти к годовщине как триумфатор. Сначала он хотел представить публике в качестве своего успеха американско-британский торговый договор, но в итоге фотография, на которой он подбирает бумаги, то ли случайно, то ли сознательно оброненные Дональдом Трампом, станет символом унижения Британии на долгие годы. А затем премьер попытался протянуть через парламент большой закон о реформе системы социального обеспечения, но столкнулся с первым серьезным мятежом в собственной же партии. В результате ему пришлось в последний момент сдаться, фактически отказавшись от реформы.И вишенкой на этом именинном торте в честь годовщины премьерства Стармера стали слезы канцлера казначейства Рейчел Ривз. Она просто разрыдалась, сидя за спиной своего шефа во время дебатов в парламенте, на виду у всей Британии. Что вызвало настоящую панику на финансовых рынках страны.Помимо этих эмоций, есть и более объективные показатели. Стармер оказался абсолютным лидером по антирейтингу после первого года правления за всю историю премьеров. Исключением является незабвенная Лиз Трасс, но она не протянула на этом посту так долго, так что сравнивать с ней кого-то бесполезно.А ведь как все начиналось! Год назад лейбористы получили настолько прочное большинство в парламенте, что все уверовали: Стармеру обеспечено беспроблемное правление на пять предстоящих лет. Сейчас же целый ряд газет задается вопросом, сможет ли Британия выжить в случае еще четырех лет правления лейбористов.Нынешние опросы показывают: пройди выборы сейчас, партия Стармера потеряла бы 286 мандатов. Примерно столько набрала бы несистемная партия Reform UK Найджела Фараджа, которая заняла бы первое место. А тут еще одна печальная для лейбористов новость: их бывший лидер Джереми Корбин заявил о намерении создать левацкую партию, после чего фракцию лейбористов сразу покинула одна из соратников Корбина. Судя по экспресс-опросу, проведенному после этого объявления, леваки отняли бы у лейбористов еще несколько процентов голосов, опустив тех на третье место.Пока что видные лейбористы заявили, что не собираются покидать партию. Но недавний бунт заднескамеечников выявил шаткость позиции Стармера, что стало для него настоящим шоком. Как отметила The Sunday Times, нынешний состав фракции подбирался под жесткие критерии лояльности к руководству. Перед прошлогодними выборами вычищались все потенциальные сторонники Корбина. Подбиралась в основном неопытная, но преданная молодежь — так называемые стармтруперы. Газета отмечает: "Безликие мальчики и девочки в строгих костюмах были созданы для партийной лояльности. Стармер с легкостью должен был бы орудовать ими… Проблема бунта — в том, что, если вы делаете это один раз, вы делаете это снова. Первое убийство — самое трудное". А это значит, что "безликие стармтруперы" могут превратиться вскоре в беспощадных убийц нынешней власти.Британские эксперты, разбирая эти явления, поражаются: как же страна могла докатиться до такого состояния элит? Но ведь ответ на поверхности! Он как раз в безликости этих "мальчиков и девочек"! В свое время по такому же принципу Корбин отобрал в свое теневое правительство неопытного безликого Стармера, который вскоре всадил своему шефу кинжал в спину, свергнув его с поста главы партии. А теперь британская пресса удивляется, как ими уже десятилетие правят безликие и бездарные премьеры — все как на подбор!Очень точно по этому поводу на страницах Daily Mail высказался известный британский телеведущий Эндрю Нил: "Слева, справа и в центре нам не хватает людей и политики для решения нарастающих проблем нашего времени. Нелепое количество премьер-министров и канцлеров, которые у нас были в последние годы, свидетельствует о том, что, когда дело доходит до стабильного и разумного правительства, мы стали несерьезной страной. Мы без руля и без цели — дрейфуем в море проблем, а не управляем своей судьбой, уверенные в своем направлении. Правительство Стармера — лишь последнее проявление этой мрачной черты Британии в XXI веке".Подтверждением этой мысли является тот факт, что на политическом горизонте снова появилась нелепая и мешковатая фигура главного клоуна британской политики — Бориса Джонсона. Полностью скомпрометировавший себя премьер явно вознамерился вернуться на пост лидера Консервативной партии, хоть он и заявляет, что не хочет этого, так как ему надо еще заработать денег, дабы расплатиться "за новую кухню его жены". Но самое поразительное, что сия безумная идея находит отклик у сторонников Консервативной партии! Несмотря на то, что совсем недавно Джонсон с позором был выброшен из политики как полностью провалившийся премьер. Какой еще нужен показатель болезни британского общества?Когда Стармер приходил на смену клоунам из Консервативной партии, он заявил, что в страну возвращается "взрослая политика". Теперь колумнист The Mail on Sunday Дэн Ходжес сокрушается: "В результате вместо того, чтобы вернуть управление страной взрослым, как было обещано, Британией управляют дети… Так себя не ведут взрослые политики или лидеры любого серьезного национального органа власти. Слезы. Истерики. Поверхностность. Нерешительность…"Казалось бы, проблемы исключительно внутрибританские. Можно было бы махнуть на них рукой, просто пожелав нашим противникам: "Сожрите друг друга". Но в том-то и беда, что мы уже убедились, к каким последствиям приводят эти комики у власти — что в Британии, что на Украине. Их дремучая некомпетентность, помноженная на авантюризм и истеричность, оборачивается в итоге кризисами, войнами и кровью.

